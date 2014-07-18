新款4.7寸屏iPhone本月将开始量产--报载

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透台北7月18日 - 台湾当地媒体周五报导称，全球最大电子产品代工企业台湾鸿海精密 (2317.TW)本月将开始量产苹果(AAPL.O)新一代iPhone。
台湾经济日报报导称，新一代4.7寸屏iPhone量产将于7月第三周开始，但未公布消息源。5.5寸屏版本将在8月第二周开始生产。
另一中国国有新闻机构周四援引河南省商务厅领导报导称，鸿海计划在大陆工厂招聘10万名工人，以满足未来生产需求。
据经济日报，台湾另一代工企业和硕(4938.TW)本月也开始在大陆工厂招聘逾一万名员工，以生产iPhone手机。
鸿海对该报导没有置评。路透未能立即联系上和硕和河南省商务厅代表置评。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。