新款4.7寸屏iPhone本月将开始量产--报载

路透台北7月18日 - 台湾当地媒体周五报导称，全球最大电子产品代工企业台湾鸿海精密 (2317.TW)本月将开始量产苹果(AAPL.O)新一代iPhone。

台湾经济日报报导称，新一代4.7寸屏iPhone量产将于7月第三周开始，但未公布消息源。5.5寸屏版本将在8月第二周开始生产。

另一中国国有新闻机构周四援引河南省商务厅领导报导称，鸿海计划在大陆工厂招聘10万名工人，以满足未来生产需求。

据经济日报，台湾另一代工企业和硕(4938.TW)本月也开始在大陆工厂招聘逾一万名员工，以生产iPhone手机。

鸿海对该报导没有置评。路透未能立即联系上和硕和河南省商务厅代表置评。(完)

(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)

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