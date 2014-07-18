新款4.7寸屏iPhone本月将开始量产--报载

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透台北7月18日 - 台湾当地媒体周五报导称，全球最大电子产品代工企业台湾鸿海精密 (2317.TW)本月将开始量产苹果(AAPL.O)新一代iPhone。
台湾经济日报报导称，新一代4.7寸屏iPhone量产将于7月第三周开始，但未公布消息源。5.5寸屏版本将在8月第二周开始生产。
另一中国国有新闻机构周四援引河南省商务厅领导报导称，鸿海计划在大陆工厂招聘10万名工人，以满足未来生产需求。
据经济日报，台湾另一代工企业和硕(4938.TW)本月也开始在大陆工厂招聘逾一万名员工，以生产iPhone手机。
鸿海对该报导没有置评。路透未能立即联系上和硕和河南省商务厅代表置评。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。