苹果新款iPhone料采用压力触控感应 面板体验再升级

路透新加坡/台北9月9日 - 通过在iPhone机型中增加更接近真实的触感，苹果(AAPL.O)或许已经成功掌握了一项面板技术，实现长期以来的愿景，让移动设备面板不再只有冰冷玻璃的感觉。

苹果预料将在新款iPhone采用Force Touch技术，通过一个模仿实体按键感觉及回应的压力感应屏幕，使用者可以更直觉式地与手机互动。

从长远来看，这项技术也为更新更好的应用程序开启大门，从更逼真的游戏和虚拟现实，甚至为萤幕加入温度、材质和声音等功能。

“Force Touch将扩展我们与屏幕互动的方式，”移动咨询公司Mobiquity移动启用业务副总裁Joel Evans称。

苹果尚未透露周三活动将有何宣布，但有报导称，苹果将发布加载了Force Touch技术的新款iPhone手机。目前Force Touch技术已经应用于一些笔记本电脑触摸板及Apple Watch中。苹果拒绝置评。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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