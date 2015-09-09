苹果新款iPhone料采用压力触控感应 面板体验再升级

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透新加坡/台北9月9日 - 通过在iPhone机型中增加更接近真实的触感，苹果(AAPL.O)或许已经成功掌握了一项面板技术，实现长期以来的愿景，让移动设备面板不再只有冰冷玻璃的感觉。
苹果预料将在新款iPhone采用Force Touch技术，通过一个模仿实体按键感觉及回应的压力感应屏幕，使用者可以更直觉式地与手机互动。
从长远来看，这项技术也为更新更好的应用程序开启大门，从更逼真的游戏和虚拟现实，甚至为萤幕加入温度、材质和声音等功能。
“Force Touch将扩展我们与屏幕互动的方式，”移动咨询公司Mobiquity移动启用业务副总裁Joel Evans称。
苹果尚未透露周三活动将有何宣布，但有报导称，苹果将发布加载了Force Touch技术的新款iPhone手机。目前Force Touch技术已经应用于一些笔记本电脑触摸板及Apple Watch中。苹果拒绝置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。