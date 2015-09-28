苹果玫瑰金iPhone受欢迎

苹果iPhone 6s和6s Plus周五在全球各地开售，周末料创下销量纪录，因消费者争相抢购苹果首次推出的粉红色iPhone。面对新款iPhone搭载的所有尖端技术，路透访问的客户给出的反馈显示，最令消费者兴奋的竟然是没什么技术含量的“玫瑰金”色手机外壳，实际上就是闪亮的粉红色。路透