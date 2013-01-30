博客：苹果iPhone在亚洲时尚都市受宠程度下降

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 Jeremy Wagstaff
苹果(AAPL.O)iPhone在新加坡和香港富裕顾客群中的受宠程度下降,因手机用户喜好发生变化,且受制于先前自身取得的商业成功过于辉煌.
对iPhone的审美疲劳,对标新立异的追求,再加上可选择的手机琳琅满目,用户纷纷改买其它品牌的手机,尤其是三星(005930.KS)手机,侵蚀了苹果的市场份额.
2010年时,苹果产品在新加坡可谓是风头一时无两,使用苹果iOS操作系统的人均比例比全球任何一个国家都高.
但据StatCounter计算,苹果iPad和iPhone在新加坡移动设备的市场份额去年大幅下降.本月从2012年1月时的峰值72%降至50%,目前使用安卓(Android)系统的设备有43%,高于上年同期的20%.
在香港,使用苹果iOS系统的移动设备目前约占30%,低于一年前的约45%.安卓系统的市占率则达到近三分之二.
"苹果依然被视作是大名牌,但现在市面上有太多其它很酷的智能手机,所以竞争变得越发激烈,"新加坡本地社交媒体应用开发商Bubble Motion的执行长Tom Clayton说.
浏览显示苹果iOS系统在新加坡和香港使用情况的图表,请点击:(link.reuters.com/paf55t)
香港和新加坡常常引领亚洲其它关键市场的消费潮流.
"从电子产品角度而言,新加坡和香港从来都是紧跟西欧和北美的消费潮流,并引领当地潮流,"开发企业手机应用程序的新加坡公司Jam Factory的老板Jim Wagstaff说.
智能手机在东南亚国家的普及速度很快,据研究机构GfK的数据,截至2012年9月的12个月间,东南亚消费者用于智能手机的支出同比增加了78%.(完)
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