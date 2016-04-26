苹果季度业绩不及预期且财测令人失望 股价盘后急挫8%

路透旧金山4月26日 - 美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二盘后发布季度业绩，低于华尔街预期，公司还发布令人失望的下一季业绩预估，公司最重要产品iPhone销量首次下滑。

苹果称，通过季度派息增加10%，授权股票回购额增加350亿美元，将公司的资本返回项目提高500亿美元。

会计年度第二季苹果销售iPhone手机5,120万部，上年同期为6,120万部，但高于分析师预计的约5,000万部。

第二季每股盈利(EPS)为1.90美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计每股盈利为2.00美元；营收为505.6亿美元，上年同期为580.1亿美元，分析师预期苹果第二季营收为519.7亿美元。

公司股价在盘后交易中急跌8%，自2月以来首次跌至100美元之下。

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)接受路透采访时称，销售很难高于去年同期，因当时是受刚推出新一代iPhone产品带动。新iPhone有更大屏幕，刺激了历史性的销量。

“iPhone 6极不寻常，所以很难进行比较，”他称。

苹果预计第三季营收在410-430亿美元之间，分析师预期苹果第三季营收为473亿美元。(完)