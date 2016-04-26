苹果季度业绩不及预期且财测令人失望 股价盘后急挫8%

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透旧金山4月26日 - 美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二盘后发布季度业绩，低于华尔街预期，公司还发布令人失望的下一季业绩预估，公司最重要产品iPhone销量首次下滑。
苹果称，通过季度派息增加10%，授权股票回购额增加350亿美元，将公司的资本返回项目提高500亿美元。
会计年度第二季苹果销售iPhone手机5,120万部，上年同期为6,120万部，但高于分析师预计的约5,000万部。
第二季每股盈利(EPS)为1.90美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计每股盈利为2.00美元；营收为505.6亿美元，上年同期为580.1亿美元，分析师预期苹果第二季营收为519.7亿美元。
公司股价在盘后交易中急跌8%，自2月以来首次跌至100美元之下。
苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)接受路透采访时称，销售很难高于去年同期，因当时是受刚推出新一代iPhone产品带动。新iPhone有更大屏幕，刺激了历史性的销量。
“iPhone 6极不寻常，所以很难进行比较，”他称。
苹果预计第三季营收在410-430亿美元之间，分析师预期苹果第三季营收为473亿美元。(完)
(编译 利棣儿/刘静；审校 李军)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。