苹果新款iPhone上市三天共计售出逾1000万部

路透9月22日 - 苹果(AAPL.O)表示，在上周五新款iPhone上市后的首个周末，共计售出超过1,000万部。这凸显出消费者对较大显示屏的手机需求强劲。

苹果执行长库克(Tim Cook)称，如果供应充裕，本该能售出甚至更多iPhone 6和iPhone 6 Plus。

9月12日，苹果新款iPhone手机开放预定首日创下400万部的纪录新高，在这之后，分析师预计首个周末销量或高达1,000万部。

苹果股价周一小升0.1%，收于101.06美元。

Piper Jaffray & Co分析师Gene Munster在报告中称，基于新款iPhone的销量报告及预估需求，苹果第一季营收将可能比华尔街预估高出9%。

Munster说，他预计每股盈余将比预估高出12%。

苹果新手机在10个首先推出的国家，首日预购订单远远超过iPhone 5两年前推出时的200万部。

“虽然我们的团队对产量大增的掌控比以前都要来得好，但若有更多供应量，我们原可能销售更多的iPhone，我们正努力尽快满足订单，”库克在声明稿中称。

苹果新机在中国推出的时间，受到监管问题影响而推迟。

苹果说，新款iPhones将于9月26日在另外20个国家推出。

Stifel Nicolaus & Co分析师Aaron Rakers在研究报告中称，鉴于iPhone 6和iPhone 6 Plus还未在中国推出，目前看来这两款新机的出货状况颇正面。

Rakers指出，到今年底时，苹果最新手机将可在115个国家买得到，而iPhone 5S和5C则是100个国家。(完)

(编译 王兴亚/李婷仪 审校 张明钧)

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