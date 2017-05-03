焦点：苹果第二季iPhone销量意外下滑 打压股价盘后下挫逾2%

路透5月2日 - 美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布，第二季iPhone销量意外下滑，显示消费者可能因期待今年稍后苹果最重要的产品--10周年纪念版iPhone的推出而持币待购。

由于股东要求苹果回馈更多现金，该公司把资本回报计划扩大了500亿美元，股票回购授权增加350亿美元，并上调季度派息10.5%。苹果拥有超过2,500亿美元的现金及投资。

但投资者不为所动，导致苹果股价在周二盘后交易中大跌2.1%。

苹果在截至4月1日的会计年度第二季中销售5,076万部iPhone，低于上年同期的5,119万部。

根据财务数据和分析公司FactSet，分析师对苹果该季的iPhone销量预估均值为5,227万部。

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)称，考虑到手机销量计算的特殊性，销量下滑并没有看起来那么严重。

该公司公布的iPhone销售数字为出售给零售商的数量，而非实际卖给消费者的数量。

梅斯特里表示，该公司在第二季把零售渠道的库存量减少了大约120万部，这意味着公司卖给消费者的手机数量约为5,200万部。

尽管iPhone销量下滑，但第二季iPhone营收增长1.2%，得益于平均售价提高。

**十周年**

市场对苹果将在今秋推出iPhone十周年纪念版的期望值不断上升，投资人希望纪念版的推出能有助于带动销量。

苹果通常在9月推出新款iPhone。

在随后的购物季iPhone销量会大幅上升，再之后的几个季度需求有所减弱，因消费者等待下次新款推出。

iPhone十周年纪念版可能具备的功能包括无线充电、三维面部识别和曲面显示屏。

“手机需求普遍趋软，外界还预期iPhone将进行很大升级，这缓和了本季业绩不佳的冲击，”Forrester Research分析师James McQuivey表示，“如果我们看到苹果淡化对下次升级的期望，这可能意味着该公司对胜过这种预期没有信心。”

苹果预计当前季度营收介乎435-455亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为456亿美元。

根据FactSet，分析师对苹果当前季度iPhone销售预估均值为4,231万部。

苹果第二季净利增至110.3亿美元，或每股盈余2.10美元，上年同期分别为105.2亿美元或1.90美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为每股盈余2.02美元。

该季营收增加4.6%，至529亿美元，分析师平均预估为530.2亿美元。

该公司服务业务收入跳增17.5%至70.4亿美元，提振了营收。

“服务业务收入不像产品收入有周期性问题，这一点特别令人鼓舞，”GlobalData Retail主管Neil Saunders在给客户的研究报告中表示。

苹果该季来自大中华区的营收减少14.1%至107.3亿美元，因该地区价格较低廉的竞争对手蚕食了营收。

梅斯特里表示，该季在中国Macs和公司服务的销售强劲。他并称，“我们预期今年在中国的业绩表现应该会更好。”

苹果毛利为38.9%，略高于分析师平均预期的38.7%，尽管记忆体芯片的价格上涨。苹果表示，预估下一季毛利介于37.5-38.5%，根据FactSet，分析师预估为38.3%。

“就某些价格压力来说，NAND和DRAM(记忆体芯片)目前有承受压力。我们在该季有见到，预期会持续到6月当季，但就所有其他大宗商品来说，我们见到价格正在下滑，”梅斯特里表示。(完)