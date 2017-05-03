焦点：苹果第二季iPhone销量意外下滑 打压股价盘后下挫逾2%

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透5月2日 - 美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布，第二季iPhone销量意外下滑，显示消费者可能因期待今年稍后苹果最重要的产品--10周年纪念版iPhone的推出而持币待购。
由于股东要求苹果回馈更多现金，该公司把资本回报计划扩大了500亿美元，股票回购授权增加350亿美元，并上调季度派息10.5%。苹果拥有超过2,500亿美元的现金及投资。
但投资者不为所动，导致苹果股价在周二盘后交易中大跌2.1%。
苹果在截至4月1日的会计年度第二季中销售5,076万部iPhone，低于上年同期的5,119万部。
根据财务数据和分析公司FactSet，分析师对苹果该季的iPhone销量预估均值为5,227万部。
苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)称，考虑到手机销量计算的特殊性，销量下滑并没有看起来那么严重。
该公司公布的iPhone销售数字为出售给零售商的数量，而非实际卖给消费者的数量。
梅斯特里表示，该公司在第二季把零售渠道的库存量减少了大约120万部，这意味着公司卖给消费者的手机数量约为5,200万部。
尽管iPhone销量下滑，但第二季iPhone营收增长1.2%，得益于平均售价提高。
**十周年**
市场对苹果将在今秋推出iPhone十周年纪念版的期望值不断上升，投资人希望纪念版的推出能有助于带动销量。
苹果通常在9月推出新款iPhone。
在随后的购物季iPhone销量会大幅上升，再之后的几个季度需求有所减弱，因消费者等待下次新款推出。
iPhone十周年纪念版可能具备的功能包括无线充电、三维面部识别和曲面显示屏。
“手机需求普遍趋软，外界还预期iPhone将进行很大升级，这缓和了本季业绩不佳的冲击，”Forrester Research分析师James McQuivey表示，“如果我们看到苹果淡化对下次升级的期望，这可能意味着该公司对胜过这种预期没有信心。”
苹果预计当前季度营收介乎435-455亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为456亿美元。
根据FactSet，分析师对苹果当前季度iPhone销售预估均值为4,231万部。
苹果第二季净利增至110.3亿美元，或每股盈余2.10美元，上年同期分别为105.2亿美元或1.90美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为每股盈余2.02美元。
该季营收增加4.6%，至529亿美元，分析师平均预估为530.2亿美元。
该公司服务业务收入跳增17.5%至70.4亿美元，提振了营收。
“服务业务收入不像产品收入有周期性问题，这一点特别令人鼓舞，”GlobalData Retail主管Neil Saunders在给客户的研究报告中表示。
苹果该季来自大中华区的营收减少14.1%至107.3亿美元，因该地区价格较低廉的竞争对手蚕食了营收。
梅斯特里表示，该季在中国Macs和公司服务的销售强劲。他并称，“我们预期今年在中国的业绩表现应该会更好。”
苹果毛利为38.9%，略高于分析师平均预期的38.7%，尽管记忆体芯片的价格上涨。苹果表示，预估下一季毛利介于37.5-38.5%，根据FactSet，分析师预估为38.3%。
“就某些价格压力来说，NAND和DRAM(记忆体芯片)目前有承受压力。我们在该季有见到，预期会持续到6月当季，但就所有其他大宗商品来说，我们见到价格正在下滑，”梅斯特里表示。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞/戴素萍 审校 张涛/白云/龚芳)
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