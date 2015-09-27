苹果玫瑰金iPhone受欢迎 首周末销量有望创纪录

路透旧金山/悉尼9月25日 - 苹果iPhone 6s和6s Plus周五在全球各地开售，周末料创下销量纪录，因消费者争相抢购苹果首次推出的粉红色iPhone。

从悉尼到纽约以及旧金山，按耐不住兴奋的买家涌向的苹果店，急切想入手新款iPhone，其中竟然还有一个机器人。这次卖点是经过优化的摄像头以及屏幕带有3D触控功能。

“这非常直观。我真的很想知道开发者是怎么做的，”22岁的软件开发者Leah Bentley在旧金山苹果店买到她的手机后对记者说。

对于新款iPhone搭载的所有尖端技术，路透访问的客户给出的反馈显示，最令他们兴奋的竟然是没什么技术含量的“玫瑰金”色手机外壳。

据FBR Capital Markets分析师Daniel Ives援引他与买家的对话，这款新奇的颜色--实际上就是闪亮的粉红色--占苹果店内初期销量的逾三分之一。

聚集在旧金山市区苹果店外的几百个人中，还有一个染着粉红头发的37岁软件开发员Jo Engo，粉红是他最喜爱的颜色，他以前和现在都在乐此不疲地向苹果领导人谏言生产粉红色的手机。

“我不但给乔布斯还给库克都发过邮件，”37岁的Engo边说边展示他带有粉红色腕带的Apple Watch和配着粉红色手机壳的iPhone 6。“我太兴奋了，他们最终真的这样做了。”

旧金山苹果店虽然有很多人，但现场看起来没有往常那么火爆了，也许是因为现在更多人通过网络买手机，也有可能是因为新产品发布已经变得司空见惯了。

**高期望**

分析师预计，新品上市的首个周末销量将达1,200-1,300万部，高于去年推出iPhone 6时逾1,000万部的首个周末销量，当时苹果推迟了在中国市场开售iPhone 6的时间。

苹果曾表示，从预订数量来看，这次销量有望超过去年发售新品后的首个周末表现。苹果通常在紧接着的周一公布首个周末的销量。苹果股价周五变动不大。

悉尼天气寒冷而且下着雨，首批买到iPhone 6s的客户中有一个名叫Lucy的机器人，一位销售管理人员Lucy Kelly通过遥控让机器人替她排队。

“很明显我有工作和其他事情要做，不能花两天时间排队，所以我的老板建议我出动一个机器人，让它来代替我排队，”Lucy Kelly说。

自2007年这款颠覆智能手机市场的产品问世以来，苹果已售出超过7亿部iPhone。据科技研究机构IDC对今年的预测，在全球智能手机市场中，苹果只占有约16%的份额，使用谷歌安卓系统的手机占81%。

Moor Insights & Strategy的分析师Patrick Moorhead认为，今年三星电子(005930.KS)推出的产品乏善可陈，将有助于苹果在市场中取得突出表现。他预计“从长期来看”，iPhone 6s将超越iPhone 6。(完)