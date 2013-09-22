iPhone新机上市 加州一苹果店外现斗殴

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透9月20日（记者 Laila Kearney） - 当局称，苹果(AAPL.O)粉丝周五在加州帕萨迪纳一间苹果专卖店外排队等候购买新上市iPhone时，店外发生打架事件。
帕萨迪纳警员Jason Clawson表示，两名在帕萨迪纳苹果专卖店外排队的人因在公共场合打架斗殴而被逮捕。
他没有说明两人打架的原因。这两人分别为23岁、来自Compton的George Westbrook和43岁、来自帕萨迪纳的Lamar Mitchell。
Clawson表示，上午稍晚一些，就在这家专卖店外，一名男子被扣留，进行72小时精神评估，因与另外一名男子发生争吵。这名被扣留的男子称另外一人付钱让他帮忙排队。
Clawson称，苹果周五雇了帕萨迪纳两名警察维持店外的治安，两人全天都将在那里。他指出，第二次事件发生之后，果粉们秩序井然。
该店从当地时间上午八点开始销售iPhone 5S和iPhone 5C。果粉们从周一就开始在店前扎营排队。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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