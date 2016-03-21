苹果周一将推出新机iPhone SE 再次进军较小屏幕中阶市场

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透旧金山3月21日 - 苹果(AAPL.O)将于周一推出一款尺寸更小、价格更低的iPhone，主打可能包括中国在内的新兴市场，苹果希望藉此逆转主力产品iPhone全球销售下滑的局面。
这款可能被称为iPhone SE新机的推出，将意味着苹果再次进军竞争激烈的中阶手机市场。三年前苹果的这种尝试并未取得成功。
此举可能令苹果提振快速成长的印度、中东及非洲市场，但也面临苹果手机均价下降与利润率下滑的风险。
“对于那些坚持不喜爱大屏幕手机的iPhone爱好者来说，iPhone SE提供一个升级的新动机，”TECHnalysis Research分析师Bob O'Donnell 表示。
苹果周一已邀请记者至该公司矽谷加州总部的一处礼堂，这个场地的舒适程度不下于该公司常用来发表新款iPhone与其他重要产品的旧金山大型礼堂。
一如以往，苹果对于新机种只字未提，不过科技与财经界分析师预计，苹果将推出一款更便宜的、配备4英寸(10公分)屏幕的入门级手机，并且会有Apple Pay等一些最新功能。
如果iPhone SE确实在周一推出，将是苹果自2013年推出塑料彩壳iPhone 5c后，二度进军入门级或中阶市场。当年iPhone 5c刚推出轰动一时，不过终究未能热卖，最后退出苹果产品线。(完)
(编译 陈宗琦；审校 高琦)
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