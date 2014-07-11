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时事要闻 | 2014年 7月 11日 星期五 19:15 BJT

中国央视曝光苹果手机可能威胁国家安全

路透北京7月11日 - 中国中央电视台周五曝光苹果(AAPL.O) iPhone手机定位服务可能对国家安全构成威胁。

央视指责iPhone“常去地点”功能会定位记录用户行迹，泄露用户信息。

“这就是一个非常敏感的数据。”央视采访的一名研究人员说道。这样的数据可能揭示出整个国家的经济、民生状况，“甚至国家机密”

苹果并未立即就此置评。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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