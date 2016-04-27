焦点：苹果季度iPhone销售首次下滑 寄望音乐等服务成为新增长点

2016年4月22日在洛杉矶一家苹果专卖店拍到的该公司标识。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透旧金山4月26日 - 苹果 (AAPL.O)的iPhone销售出现首个季度下滑，促使首席执行官(CEO)库克将外界关注点转向苹果服务业务的前景，但这一领域竞争激烈，对于一个以硬件设备为基础的企业可能具有挑战性。

苹果公布第二季业绩时，服务首次排在iPhone之后成为该公司的第二大业务，力压iPad和Mac，这两种产品的销售均出现下滑。

应用商店、苹果音乐、云服务iCloud、移动钱包Apple Pay以及其他服务创造了近60亿美元营收，较上年同期增长20%。苹果高管们赞扬在服务订购方面取得的进展，宣传苹果音乐1,300万付费用户这一成绩。

苹果的用户基数高达10亿，这暗示该公司在服务方面还有很大的发展空间。另外，服务不像硬件销售，是一个经常性的营收来源。

不过分析师指出，苹果要在服务方面打拼出像在硬件领域那样的地位可能不太容易。60亿服务营收与占506亿美元季度营收约三分之二的iPhone销售相比顿时黯然失色。

串流音乐服务商Spotify、云存储业务对手谷歌和微软(MSFT.O)、以及地图提供商已经在iPhone使用者中抢走了很大份额，即便苹果默认提供了自己的产品。

苹果在3月决定推出体积较小、更为廉价的iPhone SE，此举被认为是以牺牲单机营收来扩大其手机使用范围。苹果的服务业务益发显得重要。

BGC Partners的分析师表示，“为了让该战略更具实际意义，你需要扩大服务业务营收。”

苹果或许还需加快转变进程。

“苹果已经适应了这种年度软件和硬件升级周期，”Jackdaw Research分析师Jan Dawson。“这与Facebook与谷歌大有不同，后者都是实时更新他们的应用服务。”

据BGC Partners的Gillis计算，苹果服务业务的利润率并没有iPhone强劲。

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)周二称，该公司服务业务的利润率和其他业务均值水平相当。

在中国推进服务业务也可能因为监管相关担忧而面临挑战。据纽约时报上周报导，中国监管当局已要求苹果暂停销售图书和电影。中国是苹果的第二大市场。

“他们需要在中国(提供服务)，这是其成长故事的一部分，”Creative Strategies分析师Ben Bajarin称。(完)