《阳歌专栏》最新iPhone手机在华反响平平 苏宁推出开放平台

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**最新iPhone手机在华反响平平**

围绕最新版iPhone所产生的喧嚣正迅速消散，中国媒体和手机爱好者对中国内地进入苹果新iPhone首发市场一事没什么兴趣。这种幻灭几乎是不可避免的，因为当上周媒体首次报道，中国内地成为苹果新品全球首发名单时已然掀起了轩然大波。但从更深层次上说，我认为是中国消费者对他们作为全球最大智能手机市场而未享受苹果更多特殊待遇而感到失望，而且对最新推出的iPhone5C和iPhone5S的售价感到恼火。

如果我必须对iPhone5C和iPhone5S在中国的首发成功度打分的话，若满分是10分，我只能给出5分。我还是要祝贺苹果最终将中国纳入了全球新品首发的名单中，因为中国之前多次被排除在苹果新品首发名单中让很多中国“粉丝”有种二等公民的感觉。但中国媒体和消费者不冷不热的态度说明，苹果要想重新赢得中国的民心或许还有很多事情要做。

我已经读过中国媒体的不少报道，几乎所有的报道都抱怨新推出的手机定价太高。人们对备受期待的iPhone 5C尤为失望。很多人原本希望iPhone 5C能够与众多价格在1,000-2,500元之间的低端智能手机相抗衡。很多人希望iPhone 5C能成为一个较华为、中兴和联想生产的低端智能手机之外更有吸引力的一个选择。

消费者得知iPhone 5C在中国的售价是4488元，只比配置更高、售价为5288元的5S便宜15%。对于中国多数普通民众而言，这两款手机的售价比他们一个月的工资还多，也比美国的售价高出很多，这就意味着我们不太可能看到这两款机型在高端市场外取得很大成功。

在一个更微妙的层次上来说，中国媒体也对苹果所给予中国关注度的缺乏感到失望。《中国日报》就非常典型，抱怨称苹果公司在中国内地的首次新品发布会基本上只是播放当日凌晨美国苹果发布会的现场录像。

这种差强人意的表现至少有部分要归咎于苹果在中国的两个合作伙伴--中国电信(0728.HK)和中国联通(0762.HK)。这两家企业本可以帮助苹果打造一个更有中国特色的新品发布会。我确信，这两家国有企业或许正在为自己最终把中国列入苹果新品发售名单而窃喜，他们对此作出的努力也的确值得称赞。

最后，或许这场平庸的发布会能够给予苹果一些重要反馈，即苹果需要做些什么来重新赢得中国以及世界其他地区消费者的心。从营销的角度看，通过打造一些营销活动和更切合当地消费者的产品来展示自己对全球最大市场的兴趣。正如我在之前文章中所说，苹果还需加大努力，包括在新店开张和投资研发设施等方面用力。

根据早些时候的信号，我认为，北京的这场发布会只是苹果下个月在华采取一系列大行动的先头兵。希望苹果能在其他即将到来的活动中改善其表现，为其重新赢得当地消费者留出更多时间。

一句话：由于新手机价格过高，且缺乏中国特色的发布会，苹果在中国的新品发布会很大程度上是枚哑炮。

**苏宁推出开放平台**

传统零售商苏宁云商(002024.SZ)将推出电商开放平台，允许独立商家在上面销售产品。中国大型电子商务企业大多从模仿传统零售模式起家，从经销商那里采购产品，再通过网站直接卖给消费者。阿里巴巴是个特例，不直接销售产品，只运营网络平台，第三方商家开设网上店铺进行销售。现在越来越多的企业采取复合模式，既直接向消费者提供产品，也允许独立商家经营网上店铺。

苏宁也加入了该阵营，本周二正式推出了开放平台。过去一年里，京东商城和当当网DANG.N等大型电商都采取了类似的行动。这种平台给消费者提供更多选择，但也可能引发网站运营商与第三方商家间的内部竞争。

苏宁易购网站顶部有开放平台的标语。苏宁开放平台目前只与大品牌和大型零售商合作，其他商家暂时不能注册商铺，这是明智之举。合作伙伴包括H&M、劳力士、联想(0992.HK)、三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)。

苏宁试图打造更加广泛、统一的零售策略，整合实体店铺和网上店铺，推出开放平台只是其中的一步。该公司去年推出从电器店升级的苏宁超级店。过去几个月里，苏宁推出了网店和实体店统一的定价政策。

我认为苏宁是中国大型电商企业中策略最为全面的一个，给消费者提供了最多的选择。我看好苏宁开放平台拒绝小商家，因为这些商家更难控制，容易因质量和可信度等问题成为消费者不满的源头。我觉得苏宁为挑战很多竞争对手打下了非常坚实的基础。

京东商城推出开放平台已经三个月，副总裁蒉莺春表示，京东开放平台和阿里系气质并不一样，京东更倾向于用亚马逊(AMZN.O)的模式做开放平台业务。9月1日京东开放平台卖家管理规则开始实施。蒉莺春提到，京东向第三方商家提供物流等方面的扶持。

我认为这些表明中国电商企业都在寻找最佳的商业模式进行竞争。我认为苏宁的做法是明智的，复合电商模式有望让苏宁获得竞争优势。京东选择复合模式看起来也设计得很好，两家公司未来几年都可能对阿里巴巴构成挑战。

一句话：苏宁和京东推出第三方零售平台，代表了中国电商企业向复合商业模式转型的趋势。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王燕焜

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