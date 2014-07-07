焦点：买入iPhone台湾供应商股亦可尝到“苹果”甜头

2014年1月27日，在加州旧金山苹果专卖店拍摄到的苹果公司标识。 REUTERS/Robert Galbraith

路透台北7月7日 - 一些投资者预计美国消费电子公司苹果的新版iPhone将吸引疯狂需求，希望从中分一杯羹，便纷纷涌向他们认为比投资苹果获利更高的地方：苹果在台湾的零件供应商。

摄像头模块制造商大立光电(3008.TW)等供应商的股价因此被推向纪录水准。

押注供应商的做法并不新鲜。不过台湾股价相对较低，供应商向其他智能手机提供零件中复制了iPhone特点，使其获得额外优势，加上苹果长期前景不明朗，使供应链的投资前景具有吸引力。

基本的假设是，如果iPhone 6获得成功，这些较小型企业股价变动要比苹果公司(AAPL.O)更快。同样的，如果iPhone 6销售不佳，押注这些企业面临的风险也较低，因为它们虽然主要向苹果提供零件，但也向其他较低端智能机生产商供货。

“在外资看来，苹果是大型股，获利及股价上升空间有限，”复华投信投资长邱明强称。该公司管理的资产规模为43亿美元。

“相对来说，苹果零组件生产商比较小，盈余成长潜力比较大。如果苹果新产品卖的成功，他们的股价可能会重新评价，”邱明强称。

距离苹果推出iPhone 6和智能手表可能还有几周时间，但苹果部分供应商的股价已位于泡沫水平。

大立光电今年获利增长料接近一倍。自4月以来，该公司股价已跳涨57%，盖过了苹果股价上涨20%的光芒。大立光电市值为107亿美元，而苹果市值为5,670亿美元，说明了苹果股价走势牛皮的原因所在。

其它领涨者包括台积电(2330.TW)和鸿海精密(2317.TW)。前者生产下一代A8芯片(晶片)，而后者负责装配iPhone。

台湾加权股价指数.TWII目前接近14年来首次突破10,000点大关。

“投资者在等着看苹果新产品是否会和预期一样的好，如果是, 苹果的股价还会再涨, ”日盛投信基金经理人赵宪成称。

“区域性投资人正在投资台湾的苹果零组件供应商，他们最近一直把资金从三星电子和其它韩国股票中撤出，因为倘若苹果的新产品一鸣惊人，那么三星将受伤最重。”

赵宪成操盘的基金大举投资大立光电和其它苹果部件制造商，今年上半年的回报率近30%，在台湾投信发行的180档台股基金中表现居前。

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*台股估值相对便宜*

台股涨势并不是只由苹果概念股带动，部分也受惠于美国经济复苏、整体科技股回升、以及低廉的资金。

在几个科技业发达的北亚经济体之中，台湾受惠程度特别突出，从韩国及日本制造企业手上抢走市占率。今年以来，台股的外资净流入达110亿美元，甚至高于另一个亚洲热门市场--印度。

台湾拥有一整条从晶片、相机到手机组装的供应链，是一大优势，另外，邻近中国低价手机及山寨机厂商的地利之便，也提供一臂之力。

“有时候，那些大牌子会增加某个特殊功能，而其他厂商很快就跟进采用，”花旗环球证券台湾区研究部主管谷月涵指出。“因此负责的零部件公司有可能因为某个大牌子的一项新产品设计，而获得特别大的好处。”

大立光股价近日触及纪录高位2,400台币(80美元)，创下台股股王新高纪录。

台股估值相对便宜是一项助力。虽然台股指数今年以来上涨10%，但本益比(市盈率)平均为16倍。日股日经指数.N225今年以来下跌5%，但目前本益比为19倍。美股Nasdaq指数.NDX本益比更高达23倍。

上周五台股加权股价指数.TWII收平于9,510点，但前几天已创下近七年收盘高位。

“大盘没有拉回的迹象，”群益投信基金经理沈万钧指出。“唯一要担心的是万一iPhone 6未能达到预期，业者的overbooking(过度下单)问题。”(完)

(编译 王丽鑫/许娜/蔡美珍；审校 李春喜/龚芳/白云)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。