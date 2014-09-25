让旧iPhone发挥余热的10个奇思妙想

（本文作者是路透撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

路透9月23日（作者 Mitch Lipka） - 苹果新款iPhone上市最初几天订单量达到1,000万部左右，大量旧iPhone或将进入垃圾堆。

当然，您可以卖掉、捐献或回收利用旧iPhone。但您也许不会这么做，用更好的方法处理旧iPhone。

一个有创意的例子：在密苏里科技大学，一个生物学班级将旧的iPhone做成显微镜。只需要不足10美元的原材料，旧iPhone被安装到镜片上，能够将物体放大175倍。

GottaBeMobile.com编辑史密斯（Josh Smith）表示，即使是屏幕破裂的旧iPhone也可以进行改造。“您所需要的只是想象力。”

下面是10种明智、廉价的旧iPhone利用方式。

时钟

将旧iPhone固定在某个物体或是台子上，并使用一款时钟APP，比如3.99美元的Standard Time应用软件，您就获得了一个与众不同的时钟。您还可以设定闹铃。放在离床足够近的地方，使用免费应用SleepBot，您就获得了一个睡眠追踪器。

汽车音乐播放器

一些汽车有搭载iPhone的端口，并能在仪表盘上显示，无需使用您的双手选歌。您可以使用点烟器供电。

遥控器

现有有一些应用可以让iPhone作为电视、扬声器和其他设备的遥控器。42岁的Carm Lyman购买了iPhone 5之后，将他的iPhone 4变成了家庭音响遥控器，用来控制音量、扬声器和访问不同的音乐服务。

监控器

有些应用可以将连接WiFi的旧iPhone变成监控摄像头和运动探测器。免费应用Presence能够提供实时的监控画面。您还可以设置成发现目标移动之后自动录制视频。如果再花100美元左右购买一个自动观察支架，您就可以360度转动镜头，而不是固定画面。

菜谱

下载一个菜谱应用，比如0.99美元的应用My Recipe Book或免费的Big Oven，把旧iPhone放在厨房就可以了。这既不占地方，又比任何菜谱内容都全。

存储

需要存储老照片、音乐和其他文件的设备吗？使用免费应用USB & Wi-Fi Flash Drive将旧iPhone变成存储器。

录音笔

有了旧iPhone，何必还要买电子录音笔呢？Voice Recorder和Voice Record Pro等免费应用都能够将旧iPhone变成录音笔。

文件扫描仪

Genius Scan和Doc Scan这两款应用能够将iPhone变成便携的扫描仪。如果再花上20美元或更多，就可以买个台子将iPhone变成台式扫描仪。

婴儿监控器

当然，您可以花100美元或者更多钱购买一个婴儿监控器，不过您也可以设置旧iPhone，看到和听到宝宝的视频画面，甚至与宝宝聊天。3.99美元的应用Cloud Baby Monitor可以让家长在无线网络或WiFi下收到信号，无需呆在监控器附近。

车辆追踪器

无论是车丢了需要找、记录去过哪里还是监控孩子开车，手机内置的GPS都可被用作追踪装置。2.99美元的应用InstaMapper可以让您实时看到车辆并记录。

当然，您可能只是简单地让孩子将旧iPhone当成iPod Touch用。史密斯指出，请牢记旧iPhone也可以拨打紧急电话，即使没有移动网络信号服务。

旧iPhone还可以作为备用机，以防新手机出现问题。不过放在抽屉里不用的手机电池可能衰竭到无法使用。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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