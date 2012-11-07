郭台铭称iPhone需求庞大 应付生产有困难

路透台北11月7日电---在市场高度揣测香港富士康国际(2038.HK)可能接手苹果(AAPL.O)iPhone生产之际,鸿海集团(2317.TW)董事长郭台铭周三指出,iPhone需求大,现有生产无法全数应付,但他拒绝评论富士康国际是否加入生产.

在被问及iPhone生产时,郭台铭向记者表示,"iPhone不容易作,需求很大,(我们)远远达不到需求."

但他也拒绝说明富士康是否将生产iPhone.

稍早花旗集团一篇报告称富士康今年将开始组装iPhone,令这家先为主要为诺基亚NOK1V.HE代工智慧型手机的公司,股价一度飙涨逾三成.(完)

--采访 詹颐颖; 撰写 李珊珊; 审校 林高丽

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