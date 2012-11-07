郭台铭称iPhone需求庞大 应付生产有困难

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透台北11月7日电---在市场高度揣测香港富士康国际(2038.HK)可能接手苹果(AAPL.O)iPhone生产之际,鸿海集团(2317.TW)董事长郭台铭周三指出,iPhone需求大,现有生产无法全数应付,但他拒绝评论富士康国际是否加入生产.
在被问及iPhone生产时,郭台铭向记者表示,"iPhone不容易作,需求很大,(我们)远远达不到需求."
但他也拒绝说明富士康是否将生产iPhone.
稍早花旗集团一篇报告称富士康今年将开始组装iPhone,令这家先为主要为诺基亚NOK1V.HE代工智慧型手机的公司,股价一度飙涨逾三成.(完)
--采访 詹颐颖; 撰写 李珊珊; 审校 林高丽
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