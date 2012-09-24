iPhone 5诠释库克式的苹果成功秘诀

路透旧金山9月22日电---同是苹果公司(AAPL.O)掌门人,库克(Tim Cook)的领导风格与乔布斯并不相同.iPhone 5的初次登台恰恰证明了这一点,不过也许这并不是什麽坏事.

更长、更轻、更薄的iPhone 5揭开面纱後,华尔街忙不迭地上调了苹果股票目标价,但这种乐观并不是源於某项重大技术突破或者惊艳的设计;乔布斯时代常见的对产品本身的拍案称绝并没有再现.

实际上,真正的原因是iPhone产品在全球推出速度之快令人惊讶.新执行长库克在(意义虽重大但却单调乏味的)供应链管理方面的深厚经验,得到了验证.

"我们对於新产品在市场上推广的速度感到惊喜,我们原先以为组件方面的(供应)限制可能会带来更大的影响."巴克莱分析师Ben Reitzes称.

到下周五,iPhone 5将面向31个国家和地区销售,到今年年底之前,将进入100个国家和地区.Jeffries分析师Peter Misek表示,这与iPhone 4S类似铺货期相比多了30个国家.

也就是说,苹果已经克服了供应制约的问题,并且和240家运营商签订了合约.未来10天内,苹果新手机出货量将足以对公司获利产生实质性影响.

"(库克的)能力适应时代和产品流程,"加州大学伯克利分校哈斯商学院(Haas School of Business)退休教授Raymond Miles表示.他并称,苹果可能正处於一个需要"具有生产眼光的管理者"的时期.

iPhone新款手机的发布,也隐约透露出苹果在库克治下的些许改变.以往在公开活动中,乔布斯总是身穿那件黑色的圆领衫,在舞台上出演独角戏.而在iPhone 5媒体发布会上,库克同多位高管身着清一色的牛仔裤和休闲衬衣一同出席.

诚然,可能会有人开始将实用、低调但影响重大归纳为库克的行事风格.库克此前曾作出派发股息、提高苹果商店低收入员工的工资,并加快产品上市速度的决定.

库克接管苹果之後,有更多的华尔街分析师被邀请到苹果总部同高管们会面,特别是同财务长奥本海默和互联网服务部门主管Eddy Cue交谈.库克本人也在高盛举办的一次会议上面向投资者发言,这在苹果高管中很罕见.此外,库克还发起了对供应链滥用劳动力指控案的调查.

**苹果地图瑕疵**

公司内部人士指出,经历过很难相处的乔布斯之後,库克令人如沐春风.乔布斯虽然备受崇敬,但也令人畏惧.库克另一个知名的能力,是持续关注大量资料,精准找出问题.

一名熟知库克的人士指出,在库克领导下,苹果持续快速增加营收,留住所有高层主管,按照时程推出产品,并且没有犯下重大错误.

但从另一个角度来讲,iPhone 5地图软体的瑕疵问题也透露出,乔布斯的完美主义及对使用者体验的关注,已经不再.

iPhone 5改用苹果地图软件,取代谷歌地图.但新软件没有提供任何公共运输指导,只有有限的交通资讯,而且错误百出,像是将某个城市定位在海中央.

"尽管有缺陷,苹果仍推出这个地图软件,因为他们把公司策略放在使用者体验之前,"知名科技专家Anil Dash称.

熟知苹果内部运作的人士指出,如果乔布斯还在,他会动员全公司解决这个问题,因为每一篇对这个常用功能的负面评论都会让他火大.这位人士称,现在库克的问题就是他会多快对地图问题提出回应,以及多快解决.

乔布斯自己曾在2008年时允许推出电子邮件同步软件MobileMe,结果遭到一片恶评.财星杂志报导称,乔布斯向整个研发团队说,"你们应该因为让彼此失望了而憎恨彼此",他并且立刻撤换掉团队负责人.

"没有任何CEO能够抓出像iPhone 5这种精密产品每个新功能的所有问题,即使乔布斯也不例外,"哈佛商学院教授David Yoffie称."最大的问题是现在库克要如何反应?"

从更大层面来看,另一个问题是,在库克领导之下,苹果是否能够推出革命性的产品,而不只是改良.目前为止,库克所推出的产品--iPhone、新iPod系列、及预定推出的iPad mini--都只算是改良,不是改写行业的创新产品.

但在此同时,库克已经超越了乔布斯的销售纪录--iPhone 5的预购数量在24小时就达到200万支,是4S的两倍.

似乎不太需要再说服投资人相信库克的领导力了:在iPhone 5推出後,分析师纷纷调高苹果目标价,目前对苹果的目标价平均为763美元,比一个月前提高6%.(完)

--编译 洪曦/蔡美珍;审校 程琳/徐文焰

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