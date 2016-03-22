美司法部称有第三方提供破解方案，或无需苹果协助解锁手机（更新版）

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透3月22日 - 美国检察官周一表示，已有一“第三方”提供可能的方法，为圣贝纳迪诺枪击案中一名枪手使用的iPhone解锁，这一进展使得美国政府与苹果AAPL.O之间受到高度关注的法律交锋可能骤然落幕。
加州Riverside联邦法官周一晚间同意政府提出的要求，将预定于周二进行的听证会延后。如此一来，检方就能尝试这项新发现的技术。司法部表示，将于4月5日向法庭报告最新进展。
美国政府在周一之前还坚称无法破解去年12月加州圣贝纳迪诺枪击案其中一名枪手Rizwan Farook所使用的iPhone，除非强迫苹果撰写一个能破解密码保护功能的新软件。
检方周一宣布，有一不知名的第三方已于周日提供可以进入手机的方法，此时距离听证会只剩两天，之前双方法庭文件的激烈交锋已持续数周。此番宣布引发许多科技界人士质疑，他们原先一直认为有其他方式能为该手机解锁。
“单纯从技术角度看，(美国)政府的辩词中最薄弱的一点是其宣称解密手机需要苹果的协助，”宾夕法尼亚大学教授、计算机安全专家Matt Blaze称。“科技界的许多人士一直对此表示怀疑，尤其考虑到政府拥有诸多资源。”
司法部发表的声明中表示，一直以来唯一关注的就是取得该手机的信息，并称即使在诉讼流程启动后，仍在持续探寻其他破解之道。司法部并未提供新技术的任何细节，但表示对该方法的有效性“审慎乐观”。
如果顺利破解，双方法庭上的对决可能就此告终。之前许多人预期这场法律交锋将持续至美国最高法院。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。