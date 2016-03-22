美司法部称有第三方提供破解方案，或无需苹果协助解锁手机（更新版）

路透3月22日 - 美国检察官周一表示，已有一“第三方”提供可能的方法，为圣贝纳迪诺枪击案中一名枪手使用的iPhone解锁，这一进展使得美国政府与苹果AAPL.O之间受到高度关注的法律交锋可能骤然落幕。

加州Riverside联邦法官周一晚间同意政府提出的要求，将预定于周二进行的听证会延后。如此一来，检方就能尝试这项新发现的技术。司法部表示，将于4月5日向法庭报告最新进展。

美国政府在周一之前还坚称无法破解去年12月加州圣贝纳迪诺枪击案其中一名枪手Rizwan Farook所使用的iPhone，除非强迫苹果撰写一个能破解密码保护功能的新软件。

检方周一宣布，有一不知名的第三方已于周日提供可以进入手机的方法，此时距离听证会只剩两天，之前双方法庭文件的激烈交锋已持续数周。此番宣布引发许多科技界人士质疑，他们原先一直认为有其他方式能为该手机解锁。

“单纯从技术角度看，(美国)政府的辩词中最薄弱的一点是其宣称解密手机需要苹果的协助，”宾夕法尼亚大学教授、计算机安全专家Matt Blaze称。“科技界的许多人士一直对此表示怀疑，尤其考虑到政府拥有诸多资源。”

司法部发表的声明中表示，一直以来唯一关注的就是取得该手机的信息，并称即使在诉讼流程启动后，仍在持续探寻其他破解之道。司法部并未提供新技术的任何细节，但表示对该方法的有效性“审慎乐观”。

如果顺利破解，双方法庭上的对决可能就此告终。之前许多人预期这场法律交锋将持续至美国最高法院。(完)