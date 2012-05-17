苹果新款iPhone显示屏料放大至4英寸--消息

资料图片显示一台苹果iPhone 4S手机。知情人士周三透露，苹果计划在下一代iPhone上使用更大的显示屏，并已向日韩供应商订购新显示屏。 REUTERS/Robert Galbraith

路透东京5月16日电---知情人士周三透露,苹果(AAPL.O)计划在下一代iPhone上使用更大的显示屏,并已向日韩供应商订购新显示屏.

一名消息人士表示,新iPhone显示屏对角线尺寸将达到4英寸.如此一来,假设苹果维持其余尺寸比例不变,可视面积约将扩大30%.苹果2007年推出iPhone以来,一直使用3.5英寸显示屏.

LG显示器(034220.KS)、夏普(6753.T)和Japan Display三家供应商已经开始初步生产.Japan Display是一家由日本政府出面组建的企业,由三家企业面板生产部门合并而成.

这三家显示屏供应商料都将获得苹果的生产订单,最早或与6月开始生产.因此,如果苹果遵循此前惯例,即先根据原型订购关键部件再进行发布的话,新iPhone最早料将在8月开始生产.

苹果为下一代iPhone配备更大显示屏的决定表示出,公司正应对来自三星电子(005930.KS)的竞争.

三星本月稍早推出最新版智能手机Galaxy,该机拥有4.8英寸触摸屏及速度更快的处理器.

"用户掏钱不仅为了功能,也为了美感和设计.这跟功能一样重要,甚至更重要,"Sterne Agee分析师Shaw Wu说."人们喜欢现有的设计--但这已经是18个月前的设计了."

苹果尚未就此报导置评.

消息人士表示,尚未决定三家苹果供应商获得新屏幕订单的比例.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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