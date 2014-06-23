鸿海及和硕为生产iPhone 6将在中国大举招聘员工--报导

防止金融腐败必须管住关键权力 加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透台北6月23日 - 台湾经济日报报导，为因应苹果(AAPL.O) iPhone 6的出货需求，鸿海 (2317.TW)将在中国招聘超过10万人，该报导并称此为鸿海近期在中国最大规模的征才行动。
经济日报周一报导，另外一家组装厂和硕(4938.TW)，位于昆山的生产基地招工数量也将增加30%人力，预计将在7月开始生产iPhone 6。
根据报导，鸿海将负责新iPhone的70%生产，和硕负责其余的30%。外界普遍预期新iPhone将在今年秋季上市。
鸿海对此报导不予置评。
目前尚未能立即取得和硕对此报导置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 屈桂娟)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。