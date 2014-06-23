鸿海及和硕为生产iPhone 6将在中国大举招聘员工--报导

路透台北6月23日 - 台湾经济日报报导，为因应苹果(AAPL.O) iPhone 6的出货需求，鸿海 (2317.TW)将在中国招聘超过10万人，该报导并称此为鸿海近期在中国最大规模的征才行动。

经济日报周一报导，另外一家组装厂和硕(4938.TW)，位于昆山的生产基地招工数量也将增加30%人力，预计将在7月开始生产iPhone 6。

根据报导，鸿海将负责新iPhone的70%生产，和硕负责其余的30%。外界普遍预期新iPhone将在今年秋季上市。

鸿海对此报导不予置评。

目前尚未能立即取得和硕对此报导置评。(完)

(编译 李婷仪 审校 屈桂娟)

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