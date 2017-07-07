美国个股：高通指控苹果侵犯其六项专利，要求在美禁售部分iPhone和iPad

路透华盛顿7月6日 - 芯片制造商高通(Qualcomm)将要求美国国际贸易委员会(ITC)禁止苹果在美国销售部分使用英特尔芯片的iPhone和iPad机型，高通称这些机型侵犯了六项高通专利。

这项要求将使高通与苹果之间的法律战白热化。高通称将要求ITC禁止进口侵权的苹果产品，相关诉讼周四已在加州联邦法庭立案并要求赔偿金。

高通称，这六项专利可帮助手机在不耗电池电量的情况下良好运转。高通也是苹果的芯片供应商之一。

苹果则是请记者参考以前该公司针对与高通纠纷而发表过的评论，苹果先前曾指责高通不公平地对使用高通芯片的苹果产品“收税”。

高通在诉状中要求ITC下令禁止销售“使用基频处理器的iPhone，除非是使用高通关联企业供应的处理器的iPhone”。高通并未直接点名英特尔，但英特尔从iPhone 7开始就为苹果供应iPhone的部分芯片。

高通并未指控英特尔芯片侵权，但称苹果在iPhone中运用这些芯片的方式侵犯了其专利。英特尔对此事不予置评。

Bernstein分析师Stacy Rasgon说，ITC通常得花16个月的时间才会做出结论，所以本案料不会影响今年秋季苹果iPhone十周年纪念版的推出，“我觉得本案不会立即对苹果构成压力。”(完) (编译 李婷仪 审校 白云)