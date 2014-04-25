IPO预披露企业再增22家 春秋航空拟募资25亿元

路透上海4月25日 -中国证监会网站周四晚间继续刊登A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，一共有22家公司公开披露其IPO计划，其中国内首家民营航空公司春秋航空拟募资约25亿元人民币。

周四晚间公布材料的22家公司中，有15家拟在创业板上市，六家拟在上海证交所上市，一家在中小板上市。至此，已有97家公司近期集中披露其IPO申请材料。

春秋航空预披露材料显示，公司拟公开发售及股东出让股份合计的规模不超过1亿股，募集资金投向购买不超过九架空中客车A320飞机和三架A320模拟机等，预计投入募集资金25.3亿元，其主承销商为瑞银证券。公司发行后将在上海证交所上市。

而国内沿海大港--舟山港本次拟发行2亿股，募集资金投向一矿石中转码头工程及补充流动资金，这两项用途拟使用募集资金6.14亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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