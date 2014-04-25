IPO预披露企业再增22家 春秋航空拟募资25亿元

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月25日 -中国证监会网站周四晚间继续刊登A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，一共有22家公司公开披露其IPO计划，其中国内首家民营航空公司春秋航空拟募资约25亿元人民币。
周四晚间公布材料的22家公司中，有15家拟在创业板上市，六家拟在上海证交所上市，一家在中小板上市。至此，已有97家公司近期集中披露其IPO申请材料。
春秋航空预披露材料显示，公司拟公开发售及股东出让股份合计的规模不超过1亿股，募集资金投向购买不超过九架空中客车A320飞机和三架A320模拟机等，预计投入募集资金25.3亿元，其主承销商为瑞银证券。公司发行后将在上海证交所上市。
而国内沿海大港--舟山港本次拟发行2亿股，募集资金投向一矿石中转码头工程及补充流动资金，这两项用途拟使用募集资金6.14亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。