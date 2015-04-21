中粮计划挂牌上市 以实现提升全球性地位的目标

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透瑞士洛桑4月21日 - 中国最大国营粮谷进出口公司--中粮集团指出，股票挂牌上市有助实现公司成为全球市场要角的雄心。
在短短约一年时间，中粮已投资28亿美元，透过在来宝集团(NOBG.SI)农产品业务及荷兰谷物贸易商Nidera的股权，欲将中粮从采购业务转型成为一家全球性农业贸易商。
“这应该不是一家中国企业，而是一家全球化企业....IPO将协助我们达到这个标准，”中粮董事长宁高宁在FT大宗商品全球峰会上表示。
中粮的整体目标将是与农产大宗商品的“ABCD”四大企业相提并论--Archer Daniels Midland、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)、及路易达孚(Louis Dreyfus)。
“在与来宝农业整合后，我想中粮会继续投资其他公司，”宁高宁称。
当问到中粮是否会拓展至北美市场时，他表示“那是你无法忽视的一个地方。”
这次海外收购在中国粮油史上具有里程碑意义，令中粮涉足到一些全球最大的粮油生产领域，其中包括巴西、阿根廷、印尼和黑海地区，打破了四大粮商ABCD的垄断，独立向中国供给粮食。
“人们问我：将来你是打算成为一个买家，还是竞争对手？...我想我们会有合作，有时候也会竞争。”宁高宁说。
就中国的粮食供应政策，宁高宁指出，中国粮食生产在连续第11年增长后，受土地价格、水资源以及其他服务价格上涨影响，产粮成本越来越高。
“把这些因素归总到一起，决策者必须要重新思考他们的自给自足政策。他们需(采取)适当的进口政策。由此能取代较高成本的(生产)，并在全球市场上发挥作用，这是好事。”他说道。
“今年是第一年政府的粮食预算低于上年，这意味着我们不会生产那么多。我们可以有适当的进口政策。”
就较长期来看，他称未来10年间，中国整个的农业进口料将增至一年2亿吨，目前是1.2亿吨。(完)
(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王洋/屈桂娟)
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