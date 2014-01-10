奥赛康IPO临门一脚前紧急中止

路透上海1月10日 -中国证券市场首次公开发行(IPO)甫重启，意外起风波。原定于今日网上申购的江苏奥赛康药业股份有限公司公告称，考虑到本次IPO规模和老股转让规模较大，经与主承销商中金公司协商，决定暂缓本次发行，未来将择机重启。

发行市盈率高达67倍的奥赛康，此次计划在深圳创业板发行5,546.6万股，其中新发股数为1,186.25万股，控股股东南京奥赛康将转让老股4,360.35万股。按72.99元人民币/股发行价计算，本次IPO全部募资额约40亿元，其中大股东转让套现31.8亿元左右。

而IPO重启后的首只大盘股--陕西煤业日前公告称，拟发行的10亿股均为新股，不进行老股转让。(完)