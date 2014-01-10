奥赛康IPO临门一脚前紧急中止

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透上海1月10日 -中国证券市场首次公开发行(IPO)甫重启，意外起风波。原定于今日网上申购的江苏奥赛康药业股份有限公司公告称，考虑到本次IPO规模和老股转让规模较大，经与主承销商中金公司协商，决定暂缓本次发行，未来将择机重启。
发行市盈率高达67倍的奥赛康，此次计划在深圳创业板发行5,546.6万股，其中新发股数为1,186.25万股，控股股东南京奥赛康将转让老股4,360.35万股。按72.99元人民币/股发行价计算，本次IPO全部募资额约40亿元，其中大股东转让套现31.8亿元左右。
而IPO重启后的首只大盘股--陕西煤业日前公告称，拟发行的10亿股均为新股，不进行老股转让。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。