发审会短期内料保持每周四至五家的IPO审核节奏--报载

路透上海4月29日 -中国新股扩容担忧令A股市场尽显疲态，具官方背景的中国证券报周二再次刊文纾缓市场紧张情绪。该报导引述权威人士称，考虑到多重因素，预计未来一段时间内中国证监会发审会可能将保持最多每周四至五家的审核节奏，发行节奏或不会像市场想象得那样快。

该权威人士还表示，毕竟现在仍实施核准制，而不是注册制，无论是发审会召开还是新股发行都会有节奏地进行，会充分考虑市场承受能力。

“从我们掌握的情况看，30日的发审会安排四家企业，这是与证监会审核制度安排及审核能力和条件相匹配的。按目前的制度安排，预计监管部门将继续保持每周最多四至五家左右的审核节奏。”该人士说。

其并提到，在审核同时监管部门在进行抽查，会有部分公司因各种原因撤单或分流去其他市场，年内能上市公司有限。

定于周三（30日）召开的发审会将审核的四家公司，均拟登陆上交所，分别为：会稽山绍兴酒股份有限公司、康新（中国）设计工程股份有限公司、广东依顿电子科技股份有限公司和南京康尼机电股份有限公司。其中，康新拟上市地由深交所中小板更改至上交所。

截至4月25日，IPO在审企业共计629家。自前周五起，每个工作日都有不少公司预披露，目前已有144家公司实施预披露。证监会新闻发言人上周五表示，预计6月底前，绝大部分在审企业可完成财务资料更新和相关预先披露工作。

沪综指.SSEC周一收挫1.6%至逾一个月来新低，已逼近2,000点整数关口。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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