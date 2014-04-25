证监会按西部企业优先和均衡安排沪深公司原则进行IPO审核

路透上海4月25日 -在近百家拟首次公开发行（IPO）公司在一周内密集公布预披露材料后，中国证监会新闻发言人周五表示，将按照西部企业优先和沪深拟上市公司均衡安排审核进度的原则，对拟IPO企业顺次进行审核，不会按企业预披露的顺序重新排队。

证监会新闻发言人张晓军还预计，6月底前绝大部分在审企业可完成财务资料更新和相关预先披露工作。

“对具备条件进入后续审核环节的在审企业，按受理顺序顺次安排审核进度计划，不会按企业本次预先披露的顺序重新排队。”他说。

自上周五起至周四晚间，共有97家公司公布各自的预披露材料。按证监会新的审核流程，拟上市公司申请材料一旦被证监会受理，就需要在证监会网站预先披露，之后才会进入反馈、初审会、发审会等环节。截止上周，共有606家公司申请在沪深两市IPO。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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