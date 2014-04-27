证监会IPO发审会周三重启 四家企业待审核

路透北京4月26日 -继时隔一年半首次有IPO排队企业进行预披露后，首发企业发审会亦将在月末重启。中国证监会网站周五晚间刊登公告称，将于周三(4月30日)召开发审会，对包括会稽山绍兴酒股份有限公司等四家企业的首次公开发行（IPO）申请进行审核。

不过新股发行何时能够重启仍需等待。

上述待上发审会的企业还包括广东依顿电子科技股份有限公司、南京康尼机电股份有限公司、康新（中国）设计工程股份有限公司的首次公开发行（IPO）。

按证监会新的审核流程，拟上市公司申请材料一旦被证监会受理，就需要在证监会网站预先披露，之后才会进入反馈、初审会、发审会等环节。截止上周，共有606家公司申请在沪深两市IPO。

中国证监会新闻发言人周五表示，将按照西部企业优先和沪深拟上市公司均衡安排审核进度的原则，对拟IPO企业顺次进行审核，不会按企业预披露的顺序重新排队。

此外，中国证监会周五晚间继续刊登A股IPO公司的预披露材料，一共有25家公司公开披露其IPO计划，至此，已有122家公司近期集中披露其IPO申请材料。

欲浏览更多内容请点选中国证监会网站 here(完)

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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