分析：IPO前夕中国央行逆回购加量释暖意 基础货币萎缩仍需宽松政策

作者 边竞

路透上海11月19日 - 中国新股IPO下周起就将正式重启，面对短期资金面可能面对的扰动，央行公开市场本周亦提前动作，周四的逆回购打破三周半来的百亿元稳定操作模式，倍增至200亿元人民币；央行在IPO前夕逆回购加量，尽管规模不大，但无疑向市场释放了明确的政策呵护暖意。

分析人士指出，当前经济企稳态势仍不明显，而尽管宽松货币政策连番出台，但从最新的央行资产负债表看，基础货币已出现萎缩势头，尽管多次降准后货币乘数提高，但未来稳增长压力不减，后续宽松政策仍难退场。

他们并认为，未来传统政策工具降准降息空间仍存，不过由于存款基准利率已很低，降息空间已不大，相较而言降准的空间会更大一些；为更有效补充基础货币，抵押补充贷款（PSL）、信贷资产质押再贷款等工具也可以加大使用力度。

“应该是短期的因素，IPO快开始了，要安抚一下，现在资金还可以，所以（逆回购）加的量也不多，”南京银行金融市场部研究员郭伟称。

她谈到，降准的空间肯定还是有的，因为现在存准率还是偏高，但降的时机还是要看资本的流向，10月份资本外流的情况是在好转的，后面如果没有再次出现大规模流出，降准可能稍微延后一下。

央行公布的数据显示，10月金融机构外汇占款增加129亿元人民币，扭转此前连续四个月减少势头。当月央行口径外汇占款也摆脱八连降，增加533.37亿元。

中国央行公开市场本周逆回购依旧为七天期，利率续持稳在2.25%，操作规模周二仍为100亿元，这一操作量级已连续七次维持不变，而周四操作则放量至200亿元。据此计算，本周公开市场净投放100亿元，而此前连续两周既无资金回笼也无资金投放。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，证监会依据制度恢复前期暂缓发行公司中已经进入缴款程序的10家公司新股发行，预计11月20日左右才能刊登招股意向书；剩余18家公司将分两批发行。他并指出，现阶段新股发行依然应坚持低价持续发行。

北京一银行交易员谈到，12月美国升息可能性很大，届时对全球资本流动的影响仍难测，央行也会跟踪形势变化，若资金再现外流苗头将会及时行动。

德国商业银行中国经济学家周浩称，“年内还有可能降（准），理性来看再降效果也不会太好，但目前看也没什么太好的办法。”

他并指出，从另一方面看，财政政策也会反过来倒逼货币政策继续放松，因为积极的财政政策也需要资金支持。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 reut.rs/1Ln8HbE

**仍需多渠道补充基础货币**

目前经济运行的主题仍未变，即结构调整和去产能，在此背景下依旧缺乏内生增长动力，为保持经济不进一步失速下滑，保持一定的政策刺激力度仍属必要；而目前基础货币增长乏力，在失去外汇占款这一长期补充渠道后，需要进一步以其他手段弥补基础货币的供给。

郭伟指出，除了降准外，其他的基础货币补充方式也是不可或缺的，尽管央行连续降准，但货币当局资产负债表其实是在收缩的状态，降准只是提高了货币乘数，但基础货币的规模实际上还是在减少的。

她认为，接下来可以考虑多渠道进一步增加基础货币供应，包括信贷资产质押再贷款，还有政策性银行的PSL等，“政策性银行扩表也相当于央行扩表了。”

央行发布的货币当局资产负债表数据显示，10月末储备货币（即基础货币）为27.58万亿元，同比和环比均为连续两个月下降。

中国央行10月决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮预期，12月必然还有双降，明年也还有；而一年定存利率0.75%-1.0%应该就是底部，随后存贷款基准利率逐步淡出，接下来就可以推出QE（量化宽松）压低新的基准利率和市场利率。

而周浩谈到，从央行马骏的最新文章来看，未来的利率走廊建立尽管是大势所趋，但可能是个较为复杂的过程，包括公开市场回购利率、常备借贷便利（SLF）、中期借贷便利（MLF）以至PSL都会作为备选工具，而其中公开市场回购利率作为短期利率基准的地位基本是较为确定的。

中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写最新工作论文称，有必要建立利率走廊操作系统，因其在控制短期利率波动上具有优越性，且可降低央行货币政策操作成本；此外，应弱化将M2增速作为货币政策中介目标的作用，给予其以更大弹性。

文章并认为，贷存比限制、贷款规模数量限制、高存准率、利率管制等会不同程度地弱化和扭曲政策利率的传导，取消贷存比上限、逐步淡出对贷款的数量限制和较低的存款准备金率将为向新的货币政策框架转型创造条件。而经济下行过程中货币政策调整的力度就应该比不考虑风险溢价时的更大，才能达到预期的调控利率和实体经济的效果。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前10个月分别提供PSL资金3,831亿元和6,463.37亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 100

（周四） 200

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 100

（周四） 100

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净投放 100 (完)