香港及大陆IPO市场今年领跑全球--安永

路透上海12月21日电---国际会计和咨询公司安永ERNY.UL周三表示,今年包括香港和大陆市场在内的大中华区继续领跑全球首次公开发行(IPO)市场,大中华区合计融资额占据全球的四成.预计明年该区域新股市场将继续保持活跃.

据安永统计,今年香港IPO市场融资额约2,600亿港元,同比下降42%,但已稳居全球证交所中第二名,并有实力与纽约交易所并列冠军,而深圳和上海证交所IPO融资量分别位居全球第三和第四,两所今年融资总量约在2,800亿元人民币.

安永审计服务合伙人袁勇敏指出,"大中华区一直是全球经济衰退後推动IPO後复苏的主要地区,2010年大中华区证交所在带领企业进入资本市场方面领先全球,这个趋势在2011年继续."

安永审计服务合伙人汪阳预计,有众多中资企业已进入香港上市管道,明年香港资本市场稳定後将迎来一个上市高峰期,预计明年香港IPO融资总额为2,500亿港元;而A股IPO活动将继续活跃,预计上市数量及筹资额仍将维持高位,全年融资量可能在3,000亿元左右.

她认为,虽然目前各地市场仍充满不确定因素,但很多高增长企业仍将继续以IPO为融资手段,以及作为企业发展的核心战略.

"在中国,中小企业仍是最具活力的上市资源."她认为,明年深圳证交所的中小板及创业板仍将起到重要作用,而上证所的大中型企业上市家数仍会比较少.

据安永数据,上海证交所今年预计有38家企业上市;融资额为1,010亿元,同比下降46%;深圳证交所约有240家企业上市;融资额在1,800亿元左右,同比下降四成.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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