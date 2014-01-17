中国IPO重启后首只新股上市后表现亮眼

* 首只上市新股纽威股价触上限，早盘被临停

* 未来深市小盘新股炒作料更热

* 大盘低迷，新股成为热钱目标

* 短期新股炒作难以降温

作者 林琦

路透上海1月17日 -尽管监管层已强调加强监管，但中国股市IPO重启后的首只上市新股首日表现依然劲爆，开盘后股价即直逼监管上限并导致被临近。业内人士指出，近阶段国内A股大盘持续低迷，新股已成为相当多热钱看中的短期热点，短期内其炒作难以有效降温。

作为一只流通盘较大的沪市新股，纽威股份(603699.SS)被认为监管层试探市场“水温”的较好样本，而就其表现来看，料未来流通盘较小的深市新股上市走势会更火爆，一些市场人士认为，监管层手中的“灭火器”似乎有限。

“本来股市就低迷，没什么涨的，只能炒新。”信达证券研究所副总经理刘景德指出，若是一个股市只跌不涨，没有赚钱机会，那么这个股市对股民而言，就没有多大吸引力。

纽威股份周五首日上市，以集合竞价上限21.19元开盘，9:30开始连续交易后，瞬间即触及监管层设定的临时停牌标准，被停牌半小时。上午收市时，该股报23.19元，较发行价上涨5.53元,或31.31%。

虽然纽威股份首日价格已超出相当多券商认为的合理估值区间，但多数策略分析师普遍认为，就目前的炒新热情，纽威股份首日三成涨幅尚基本符合预期。

纽威股份本次发行的8,250万股周五全部上市交易，其发行价对应的发行市盈率，若按2012年净利摊薄计算为46.47倍。不过公司预计2013年净利同比增长50-70%。

纽威股份是中国最大的阀门制造商，其主承销商中信建投报告认为其合理估值区间为14.86-18.57元，而国泰君安和中信证券给出的合理估值区间分别为16.97-22.40元和16.75-20.1元，华泰证券相对乐观，认为上市首日该股可至20.4-23.4元。

相对于新股热络，周五A股大盘总体仍显疲弱，标杆指数沪综指.SSEC早盘收跌0.56%。大多分析师认为，新股炒作分流资金，而且盘中热点缺乏也难以吸引人气，估计大盘将维持弱势震荡。

不过深市创业板指数.CHINEXTTR早盘却上涨近1%，新股上市热络表现使得近阶段的成长股炒作热情得以延续。

**估计深市新股更火爆**

中信证券分析师杨昕指出，中国股市素有炒新的习惯，过去一些新股上市首日涨幅高达80%-90%的亦不鲜见，投资者在炒新首日通常不会理会上市公司的基本面。

“所以虽然资本市场在改革，但是短期还是没有办法改变这个。”她称。

自2012年11月以来，中国A股首次公开发行（IPO）暂停，直至本月才恢复。此前，沪深证交所为迎接新股发行重启，已修订了相关规定，例如限定上市首日新股价格只能较其发行价上涨44%，在新股上市初期单个帐户每日购入新股数量不超过其可流通量的0.1%。

上证所为抑制热炒新股，周四还特别发出通知强调，将对新股上市初期交易进行盘前、盘中和盘后全过程的监管，对异常交易行为的帐户将采取盘中暂停帐户当日交易的监管措施。

华泰证券分析师周林指出，市场力量还是挺强大的，短期内炒作风格很难改变，而深市新股单个流通量基本在三千万股以下，更容易被炒作。虽然管理层可能会采取多只新股集中上市的对策，但估计效用并不大。

“证监会你控制得了发行价，但市场这么多投资者的意愿你控制不了。”上海一位券商人士评论，现在政策导向是一味压低发行价，那只会让二级市场的炒作更热烈。

在新股发行开闸后，尽管监管层在十余日内集中放行逾50家新股，但新股三高现象（高价发行、高市盈率、超高募集资金）仍频现，原本坚持市场化改革导向的中国证监会上周日不得不紧急出台政策进行窗口指导，引导新股发行市盈率尽量低于市场平均值。（完）