焦点：A股再融资新政将挤出资金迎接IPO大潮 打新热持续令大盘更稳

作者 林琦

路透上海2月20日 - 中国证监会上周五祭出A股再融资新政这个“杀手锏”，规模高达万亿元人民币的定向增发市场今年将受到严重抑制，资金将分流至新股和大宗交易等。

A股首次公开发行（IPO）市场将是最大受益者之一，今年新股加速发行已是大概率事件。业内人士指出，若是现有发行体制不变的话，新股的稳定回报将吸引更多资金配置股票参与市值配售，以大盘蓝筹为底仓的打新主流策略将促使A股走势更加稳定。

“比较明显，这次降低再融资规模，是为今年大批量IPO准备资金。”香颂资本董事沈萌预计，按现有发行节奏，目前约660家拟上市公司等待审核和发行的新股“堰塞湖”顽症有望最快在15-18个月内解决，“市场资金就这么多，需要保证有足够资金来接盘。”

他还表示，目前新股发行市盈率受限于23倍这个政策红线，相当多拟上市公司倾向“两步走”策略，先以最少的发行量发行新股，上市后股价炒高再增发，这是股市产生较大泡沫的主因之一；而且上市公司频繁再融资，募资则投向理财等投资渠道，这种透过虚拟经济放杠杆的做法亦不符合目前的政策方向。

申万宏源最新研报指出，监管层意图相当明显，A股IPO要常态化，同时也要对再融资、尤其是近年来野蛮生长的非公开发行进行规范监管。政策目的是在满足上市公司正当合理的融资需求前提下，优化资本市场融资结构，坚持服务实体经济导向，助力产业转型和经济结构调整的同时抑制壳资源炒作，引导资金“脱虚向实”。

中国证监会上周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。

刚宣布筹划定向增发的兴业证券(601377.SS)在新政宣布后，上周五晚再发公告称公司不符合新政要求，终止筹划定增；而博云新材(002297.SZ)周一早间亦表示，拟调整重大资产重组募集配套资金的定价基准日。

受再融资新政的影响，大盘蓝筹偏多的沪综指.SSEC周一午盘升0.85%；而深市创业板指数R仅升0.358%。

**弃定增，迎打新**

私募基金少数派投资董事总经理周良认为，近几年定向增发是A股再融资的绝对主力，定增已成为近五年股市筹码供应的最大来源，这亦反应出目前相当多个股的二级市场估值虚高，否则大股东亦不会选择增发股票来稀释股权。

他说，从定增历年表现来看，由于认购定增需强制锁股至少一年，因此牛市赚钱、熊市亏钱的特征较为明显。前两年发行火爆的定向增发基金或定增产品，去年已露出疲态；而且随着IPO加速，中小盘成长股的稀缺性不再那么明显了，未来定增产品盈利前景转淡。

此前新华报导引述的权威数据显示，去年扣除增发股份收购资产案例，现金增发规模约1.18万亿元，是2013年的5.3倍并创历史新高，亦是去年IPO筹资量的八倍。定增规模的井喷，离不开大量定增基金及定增产品的支持。

据私募云通的最新统计数据，国内定向增发策略私募基金的发行数量已由2013年的96只增至去年的1,716只，而2014年至2016年定增基金的年化收益分别为35.21%、47.59%、11.7%。

此前有业内人士透露，监管层倾向于今年再融资规模压缩一半。沈萌预计，今年A股再融资规模可能仅是去年的三至四成，甚至不如同期的IPO规模。

他指出，今年将有大量资金转向新股网下配售，不过收益率可能会降低。一是因为市场供求关系发生变化，配售比例将降低，而且新股发行速度加快，将导致新股估值相对降低；二是再融资受到抑制后，新股炒高的动力也会下降。

据申万宏源统计，去年参与新股网下配售的私募基金年度收益达28.14%，其中沪市和深市分别达32.6%和22.99%。

“今年打新还是有利可图的，但收益率将明显低于去年，这将考验管理人的选股能力，如何在市值持股上获取额外收益。”周良指出，他把精选个股的方向集中在大盘蓝筹上。

他说，今年中小盘IPO将大量供应，以及机构以流动性高、收益稳定的大盘蓝筹作为申购市值底仓的策略逐步推广，这种新增筹码供应与新增资金需求之间结构性的差异，使得市场出现一九分化的可能大大加强了，低风险偏好资金喜欢的大蓝筹走强可能较大。

上海一公募基金人士指出，很多机构对打新基金的兴趣还是挺大的。目前新股发行节奏较快，而且底仓配置大盘蓝筹的打新产品收益还不错，已成为市场主流策略。随着股指期货的限制放开，打新基金还可以做一点对冲，规避一点风险。

**资金挤出效应**

中信证券研究报告指出，证监会再融资新规挤出资金，将利好二级市场。从参与定增到二级市场解禁出售，资金收益由“锁价”的折让和持有期盈亏两部分组成。新规从“锁价”向“市价”的调整实际上削减了“锁价”折扣部分的收益，降低了定向增发参与方的预期收益率。

报告称，对于更注重“锁价”套利这部分收益的投资者，新规会将其资金从原有链条挤出。其替代选择可能使得部分资金参与IPO打新（需要配置市值底仓），也可能进入大宗交易市场。资金配置由“长”转“短”，二级市场将整体受益于资金流入。

从个股及板块来看，申万宏源策略团队认为，未来上市公司的融资平台优势将明显下降，A股市值分化将进一步加剧，因为绩优大市值股的再融资之路将比小市值绩差股更为顺畅。而小市值民企绩差股的转型之路将更为艰难，壳资源炒作热度将降温。

沈萌指出，基于再融资新规定，希望通过定增来重组或借壳的路更加崎岖，上市公司盲目外延式扩张将受到抑制。

“从抽水（抽离资金）角度来看，对大盘是个好消息，毕竟虚高的再融资抽水少了。不过若没有再融资预期，许多个股就没有概念，没有炒作，个股涨升就缺乏动力。”他说。（完）