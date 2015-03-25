首季上证所IPO融资额居全球之首 香港慢热但后续发力--安永

路透上海3月25日 - 国际会计和咨询公司--安永周三发布最新IPO趋势报告，第一季度，尽管全球首次公开发行（IPO）活动开端平缓，但大中华区的新股市场加快了步伐，上海证交所首季IPO的融资额居全球首位。

第一季中国内地沪深两个交易所共完成70宗IPO，共录得融资78亿美元。港交所首季开局相对平缓，共完成24宗交易，融资额达24亿美元。不过报告预计，香港开局平缓部分原因是农历春节较晚使得不少公司仍在等待经审计的年报，目前有超过50家公司在港交所轮候上市安排，后续港交所IPO市场仍恢复活跃。

安永大中华区战略性高增长市场主管合伙人何兆烽指出，“2015年将是中国股市的改革年。深港通的开通以及中国A股市场从审批制转变为注册制将大幅度提高下半年IPO市场的活跃度。”

他说，今年来中国监管机构已加快IPO企业审核，导致一季度A股IPO项目数增长较快。随着IPO审核节奏的调整，未来越来越多IPO交易活动有望出现。预计A股市场全年将有超过200宗以上的IPO交易。

全球IPO市场第一季度共有252宗交易，同比下降4%；融资额为382亿美元，同比下降了19%，环比则下降了47%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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