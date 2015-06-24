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中国财经 | 2015年 6月 24日 星期三 18:59 BJT

中国证监会核准28家IPO企业发行申请 上交所及深交所中小板各10家

路透北京6月24日 - 中国证监会周三核准新一批28家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，包括上交所10家，深交所中小板10家，创业板八家。

据证监会官方微博，上交所获批企业包括安记食品股份有限公司、中新科技集团股份有限公司；深交所中小板获批企业包括深圳可立克科技股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司等。

创业板企业则有中科创达软件股份有限公司等。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 毕晓雯)

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