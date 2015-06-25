上半年中国A股IPO融资额1470亿元 预计全年2500亿元--安永

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月25日 - 随着A股首次公开发行（IPO）的提速，国际会计和咨询事务所安永周四亦相应提高全年IPO融资的预期。安永预期，A股在今年来已有190宗IPO共计融资1,470亿元人民币的基础上，预计全年有400家左右的IPO，融资额在2,500亿元左右。
去年底，安永曾预期A股市场今年有220家左右企业实施上市集资，总筹资规模约1,350亿元人民币，该数字已较2014年增长七成左右。安永还指出，上半年香港共有45家公司首发上市，共筹资1,246亿港元。预期下半年香港IPO市场将继续保持活跃，预计今年全年香港将有120家企业上市，共筹资2,400亿港元。
“下半年发行A股新股还将保持目前一个月两批节奏，为注册制的顺利实施铺路。”安永审计服务合伙人袁勇敏指出，中小企业仍是下半年上市的主力军。
他预期，下半年上市企业主要来自四个方面，包括顺应制造业升级和“互联网+”趋势，工业、科技、传媒与通信继续排名新股企业前列；金融业，其中城市商业银行有望恢复IPO融资；生物医疗加快上市步伐；配合战略新兴板推出，新兴产业亦将有一大批企业上市。
上半年，大中华区继续处于全球IPO市场领跑地位，深圳证交所和上海证交所分别以111宗和79宗名列全球第一和第二位，而上海证交所和港交所分别以1,034亿元和1,236亿港元的融资额名列全球证交所前两位，纽交所名列第三，深圳证交所名列第五位。
取得骄人业绩的背后，是今年大中国区域有多宗大额IPO交易，例如第二季全球最大规模的前三宗IPO均落于大中华区，即名列第一的国泰君安(601211.SS)（融资300.58亿元，折48亿美元）、华泰证券(601688.SS)(6886.HK)H股IPO（融资45亿美元）、广发证券(000776.SZ)(1776.HK)H股IPO（融资41亿美元）。
今年以来，全球名列前三的IPO交易为国泰君安、西班牙Aena SA(AENA.MC)（融资额48.24亿美元）和华泰证券。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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