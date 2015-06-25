上半年中国A股IPO融资额1470亿元 预计全年2500亿元--安永

路透上海6月25日 - 随着A股首次公开发行（IPO）的提速，国际会计和咨询事务所安永周四亦相应提高全年IPO融资的预期。安永预期，A股在今年来已有190宗IPO共计融资1,470亿元人民币的基础上，预计全年有400家左右的IPO，融资额在2,500亿元左右。

去年底，安永曾预期A股市场今年有220家左右企业实施上市集资，总筹资规模约1,350亿元人民币，该数字已较2014年增长七成左右。安永还指出，上半年香港共有45家公司首发上市，共筹资1,246亿港元。预期下半年香港IPO市场将继续保持活跃，预计今年全年香港将有120家企业上市，共筹资2,400亿港元。

“下半年发行A股新股还将保持目前一个月两批节奏，为注册制的顺利实施铺路。”安永审计服务合伙人袁勇敏指出，中小企业仍是下半年上市的主力军。

他预期，下半年上市企业主要来自四个方面，包括顺应制造业升级和“互联网+”趋势，工业、科技、传媒与通信继续排名新股企业前列；金融业，其中城市商业银行有望恢复IPO融资；生物医疗加快上市步伐；配合战略新兴板推出，新兴产业亦将有一大批企业上市。

上半年，大中华区继续处于全球IPO市场领跑地位，深圳证交所和上海证交所分别以111宗和79宗名列全球第一和第二位，而上海证交所和港交所分别以1,034亿元和1,236亿港元的融资额名列全球证交所前两位，纽交所名列第三，深圳证交所名列第五位。

取得骄人业绩的背后，是今年大中国区域有多宗大额IPO交易，例如第二季全球最大规模的前三宗IPO均落于大中华区，即名列第一的国泰君安(601211.SS)（融资300.58亿元，折48亿美元）、华泰证券(601688.SS)(6886.HK)H股IPO（融资45亿美元）、广发证券(000776.SZ)(1776.HK)H股IPO（融资41亿美元）。

今年以来，全球名列前三的IPO交易为国泰君安、西班牙Aena SA(AENA.MC)（融资额48.24亿美元）和华泰证券。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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