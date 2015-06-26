注册制将淡化创业板上市盈利指标--深交所副总经理

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月26日 - 中国深圳证券交易所副总经理王红周五表示，深交所正在积极筹备注册制改革各项工作，将根据企业的发展阶段、企业的经营风险大小等状况进行市场的内部分层，设置差异化的上市条件。
王红周五出席陆家嘴金融论坛时称，在注册制之下，深交所将主板和中小板分别定位为市场化的蓝筹企业和优质的中小企业服务。这两个板块仍然将以连续盈利为主要的上市指标，并增设营运规模指标。
她并称，将进一步增加对创业板的包容性，上市企业将淡化以盈利为单一指标的估值理念，增设营业收入规模和市值指标，以支持目前尚未盈利，但具有较大的发展前景，投资者认可其价值的企业上市。特别是互联网企业、生物医药企业以及科技创新企业上市。
她还谈到，注册制将取消发审委，由上市委员会审核发行人申请，主要是针对交易所的审核部门审核意见，采取合议制方式审议公司申请。
今年以来牛气冲天的中国股市近期调头急速下跌。沪综指.SSEC周五收挫7.4%，创逾五个月最大单日跌幅，个股大面积跌停；本周沪综指累计下跌6.37%。（完）
(发稿 李铮；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。