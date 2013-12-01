分析师看中国IPO新规与优先股试点

图为合肥一家券商机构内，投资者在股票信息屏前查看电脑屏幕上的信息。 REUTERS/Stringer

路透北京12月1日 -中国证监会周六发布关于进一步推进新股发行制度改革的意见，并指出这是逐步推进股票发行从核准制向注册制过度的重要步骤。国务院同日则发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。

证监会表示，新股改革意见发布后，需要一个月左右时间进行相关准备工作，才会有公司完成相关程序。预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。这意味着暂停逾一年的IPO（首次公开发行）最快有望届时重启。

要点：

--IPO最快有望明年1月重启

--完善市场化运行机制是改革重点

--推出老股转让措施，修订网上配售方式

--采取针对性措施抑制高定价和“圈钱”

以下为市场人士的评论：

--民生证券研究院副院长 管清友：

证监会放松审批，加强发行人的自我监管，通过机制设计降低溢价发行。短期，前50家拟上市公司经过证监会多次财务核查，质地优良，存量资金将从二级市场向一级市场流入，加剧市场恐慌情绪，伪成长、伪主题、伪创新将遭抛弃。长期来看，向注册制的过渡明确。若经济增长稳定，流动性配合，则优先股(带入长期资金)市值配售(稳定公募机构)有利于稳步提高股指中枢。发行人发行溢价空间降低，股票一级市场价格向价值逐步回归。

--银河证券资深分析师 任承德：

新版IPO制度与优先股试点的同时出台，具有对冲作用。总体而言，这些政策对大盘股是个利好，对小盘股是重大利空。因此短期内对指数的影响可能只是结构性的，部分股票下跌较为明显，而指数可能会因大盘股的上涨而稳住。新版IPO制度对于打击炒作新股，限制高价发行有了一些原则性规定，相信后续还会有配套措施出来，这有利于打击市场炒作气氛，维护市场健康发展。

--华西证券首席分析师 曹雪峰：

新的IPO制度，是国内证券发行由审核制向注册制逐步转变迈出了重要一步。新制度的市场化特征较明显，例如证监会在新股审核时不做实质性判断、拟上市公司的信息披露更为充分，这样可以更多地由市场及投资者来判断新股价值。优先股制度，对于股市是一个好消息，至少一些大型公司的再融资压力可以减轻，甚至未来一些公司的存量股份减持亦可通过优先股这种方式。

--浙商证券分析师 王伟俊：

IPO即将重启以及优先股试点，一个是利空，一个是利好，只不过优先股的利好影响更为长期，短期影响力没有IPO重启那么大。可以说这次IPO的消息是四季度股市最大的利空，未来新股发行的速度超出市场预期，一个月就有50家，而此前一年也就300家左右，一个月就二三十家。除非今后新股市盈率降到合理水平，否则股市的压力会相当大。我们对短期股市走势比较担心，年底前流动性本就偏紧，市场最近表现也较弱，这个消息出来后，很可能大盘将打破盘局，再次走低，沪综指至少有下跌100点的空间。

--国信证券资深债券分析师 董德志：

证监会重启股票IPO，单纯从对于债券市场流动性角度分析，本轮IPO重启对于资金的冲击要弱于以往。投资者不妨关注回购利率的变化，至少在相当时期内，可能回购利率无法体现出IPO的影响。2007年IPO冲击强、2010年IPO冲击弱的根本原因在于货币政策的态势不同，流动性的本质取决于货币政策紧缩的力度，这个是影响的根本，IPO的影响并非本质。

--国泰君安策略分析师 乔永远：

新股改革体现市场化方向，加大了对于信息披露的要求和对中小投资者的保护。这都会大幅改善市场的定价能力和优化融资效率。监管层关于优先股、IPO重启等新规的内容符合市场预期，但时点早于市场预期，因此短期内将对市场情绪形成冲击，但不会改变中期流动性环境及风险溢价。

**相关背景**

--国务院周六发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定，例如要求公司已发行的优先股不得超过其普通股总数的50%，且筹资金额不得超过发行前净资产的50%，并指出企业投资优先股所获股息、红利等若符合税法条件，可作为免税收入。

--证监会主席肖钢出席财经年会发表演讲时指出，证监会将坚定不移地推行注册制改革，但这并不意味着证监会监管职责的放松。他还提到，“推进资本市场双向开放，并不是说现在就要开国际板，证监会确实没有研究，现在开国际板条件不成熟。”(完)

(发稿 中文新闻部; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。