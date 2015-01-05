今年A股IPO集资预计约1300亿元 发行节奏加快--普华永道

路透上海1月5日 - 国际会计和咨询机构--普华永道周一预计，随着中国资本市场改革的深化，2015年中国首次公开发行市场（IPO）的节奏将会加快，预计将有200家企业上市，集资规模在1,300亿元人民币左右，家数和集资总额均较2014年增长约六成。

去年沪深市场共有125家企业实现IPO上市，融资额为786亿元。其余国际会计机构近日亦做出相接近的预期，安永预计今年A股市场约有220家企业实现上市，总筹资规模约1,350亿元；德勤预计180-200家IPO企业，筹资额总计在1,000-1,200亿元。

普华永道中国审计部合伙人孙进说：“近期有关方面表示，注册制最快可在今年下半年推出，在稳定市场预期的基础上，其将保持每月新股均衡发行，市场容量也会逐步上升。”

普华永道预期，沪市今年约有60家IPO企业，深市约有140家，沪深两地筹资规模估计分别为480亿元和820亿元。

去年沪深两市分别有43家和82家IPO企业上市，平均每家IPO企业融资额在6亿元左右。普华永道还预计，今年A股IPO市场仍会以中小企业为主，以工业产品、信息科技、金融服务、消费品及零售等行业为主。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。