中国企业今年在全球股权融资1,427亿美元 创五年来新高--汤森路透

路透上海12月25日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达1,427亿美元，较去年同期增长3.9%，这是2010年（1,744亿元美元）以来的最高纪录。

股权资本市场（ECM）一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转债。据截止周二的数据，因中国暂停A股IPO四个月，今年来中国企业在全球的IPO融资额达552.44亿美元，同比减17.9%。今年来可转债融资107.48亿美元，同比下降19.5%。不过，中国企业的再融资则突飞猛进，今年来融资额达767.5亿美元，同比增长35.4%。

在中国企业全球股权及股权相关发行中，受中国券商企业股票发行热潮的推动，金融行业占据41.8%的最高市场份额，募资总额达597亿美元，同比增长277.0%，较2010年同期的历史最高纪录（633亿美元）仅相差5.8%。

今年中国企业最大的股权融资案是华泰证券(601688.SS)(6886.HK)的香港IPO，融资50亿美元；排名第二和第三位分别是国泰君安(601211.SS)A股IPO（规模达48.41亿美元）和海通证券(600837.SS)(6837.HK)H股增发（融资额达42.5亿美元）。跻身前十的券商融资还有广发证券(000776.SZ)(1776.HK)H股IPO、中信证券(600030.SS)(6030.HK)H股增发、银河证券(6881.HK)H股增发等。

据汤森路透统计，中国企业IPO募资金额持续增长，占据了27.9%的全球最大市场份额。美国作为最活跃的发行国家位居其后，IPO总规模为290亿美元，占14.6%的市场份额。

而香港是全球IPO的首选地，受中国企业赴港上市推动，今年迄今为止，港交所的IPO募资总额达324亿美元。上海证券交易所则以170亿美元名列第四，紧跟纽约交易所（197亿美元）和伦敦交易所（180亿美元）。 中国股权及股权相关发行承销商排名中，中信证券自去年的第七位一跃升至首位，承销总金额达108亿美元，占据7.6%的市场份额，其参与了银河证券增发、华融资产(2799.HK)H股IPO等多起大型融资案。瑞银（UBS）UBSG.VX和高盛公司(GS.N)位列其后，市场占比均为6.4%。（完）