两创业板公司拟非公开发行股票 尝鲜小额快速再融资

路透上海6月18日 - 中国证监会正式发布创业板IPO(首次公开发行)和再融资规则一个月后，两上市公司--旋极信息(300324.SZ)和联创节能 (300343.SZ)公布非公开发行股票预案，积极尝试利用官方规则中新提出的小额快速再融资方式。

旋极信息和联创节能刊登在深交所的公告显示，两公司非公开发行均确定了发行对象，并采用自主销售的方式向股东进行再融资。

证券时报报导援引业内人士会出，创业板公司积极利用小额快速再融资来获得持续发展所急需资金，有利于降低融资成本，加快融资效率，进一步提升公司资产质量，真正发挥创业板有效支持创新性、科技型公司持续成长的关键作用。

5月中旬证监会发布了创业板IPO及再融资的管理办法，其中就提出了快速再融资机制，创业板公司增发股票融资额不超过5,000万元人民币，且不超过公司净资产的10%，可适用简易审批程序。证监会受理后15个工作日内作出是否核准决定，允许不保荐不承销，实现“闪电发行”，大幅缩短发行上市周期。

公告显示，两家上市公司拟募集资金总额均不超5,000万元，旋极信息增发股份拟由前十大股东中的华商基金和中邮创业基金认购;联创节能拟发股份则全部由控股股东李洪国采用现金方式认购。

旋极信息周二收报21.38元；联创节能收报26.83元。(完)

(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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