亚美能源首日挂牌全天“潜水” 终场较招股价低逾7%

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透香港6月23日 - 尽管大市向好，中国煤层气生产商--亚美能源控股有限公司(2686.HK)周二首日挂牌整天“潜水”，收盘较招股价低逾7%。
亚美能源今早开低10%后反覆走低，全日均处低于招股价3港元的水平，最高仅至2.8港元，终场收报2.78港元。大市恒生指数.HSI则升0.93%。
市场人士指出，尽管亚美能源是中国唯一商业化生产的煤层气公司，油价低迷令投资者对能源股没有太大兴趣，现时新股市场聚焦于新兴行业如私募投资、医疗等。
“由于大市比较波动，总的来说投资者对新股兴趣一般，但个别板块如联想控股(3396.HK)、环球医疗金融就能吸引到投资者的注意力。”金利丰证券研究部经理黄智慧说。
不过，投行麦格理今天的报告将亚美能源纳入其研究范围，初始评级为“优于大市”，目标价4.3港元，较现价约有55%潜在升幅。
亚美能源IPO认购反应一般，国际配售部分录得小幅超额认购，面向散户的公开发售部分则有逾4倍超额认购，最终以招股价区间3-3.7港元的低端定价。
该公司的主要股东包括私募股权公司华平、霸菱以及中国平安(2318.HK)(601318.SS)，业务为透过与中联煤层气及中石油 (0857.HK)(601857.SS)的生产品分成合同而获得两个煤层气区块参与权益。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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