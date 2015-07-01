以IPO融资额计香港超越上海 成为上半年全球最大--德勤

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月1日 - 在部分首次公开发行（IPO）配售及行使超额认购权等细节宣布后，专业服务机构德勤周三发布更新后的全球排行榜，香港联交所上半年IPO融资额反超上海证交所，摘得全球冠军位置，上证所退居第二，纽约交易所仍居第三位。
截止6月底，港交所上半年共有46个IPO项目，融资总额达1,294亿港元；上海有78个IPO项目，融资额为1,031亿元人民币（折1,287亿港元）；纽交所为37个IPO项目，融资额折算后相当于999亿港元。
而德勤上周三发布的初步报告称，今年以来上海市场共有79只新股上市集资1,290亿港元，排名居首；香港46家企业上市集资1,275亿港元，名列第二；纽交所37只新股集资1,034亿港元。
相对于上周三的报告，香港市场上半年IPO集资额最新数据增加了近20亿港元。三生制药(1530.HK)上周三晚间宣布行使超额配售权结果，其IPO多募集约8亿港元。
德勤上周曾预测，今年全年香港120家新上市企业合计集资2,400-2,800亿港元，而上海与深圳合计350-400支新股集资2,2500-2,500亿元人民币，大部分来自中小规模的制造、科技和消费零售企业。（完）
(发稿 林琦；审校 林高丽)
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