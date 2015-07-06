中国华融资产管理正式申请IPO 拟筹资高至30亿美元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港7月6日 - 据周一提交给交易所的一份文件显示，中国最大不良资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司已正式申请在香港进行首次公开发售(IPO)，筹资规模预计高至30亿美元。
华融并未在该文件中披露筹资规模目标，但据汤森路透旗下IFR援引知情人士的话报导称，该公司寻求集资30亿美元。
在中国四大国有资产管理公司之中，华融将是继中国信达(1359.HK)之后第二家进行IPO。中国信达于2013年12月在香港IPO，集资28亿美元。
中国的不良资产管理公司向银行和其他公司购买不良贷款，然后试图通过对这些债务进行重组，或是从借款人那里收回现金来获利。
华融的IPO文件显示，在中国经济放缓之际，这种业务是有利可图的。文件显示，该公司的核心业务--不良资产部门2014年获利93亿元人民币(15亿美元)，高于上年的76亿元人民币。
文件还显示，华融2014年净获利130亿元人民币。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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