《信报》：IPO开闸汰劣留优 市场震荡短痛难免

（1月3日社评）

中国A股首次公开发行（IPO）终再次开闸，内地证监会2日间已向11家企业发放批文，预料陆续将有80多家企业获批上市，短期内无可避免对A股产生一定震荡，但长远将有助A股强化直接融资的功能。

A股连续数年一沉不振，证券发行制度纰漏是众多问题的根源。证监会控制企业上市的数目和节奏，高发行价、高市盈率和高融资额的「三高」情况普遍，直接削弱资源配置的效率。若然发行制度不改革，A股难脱胎换骨。

从今年中国深化改革大局衡量，金融改革最为关键。证券业则较相对容易加速推进，目前的融资结构，银行等中介的间接融资，迄今仍占了融资总额绝大部分，间接融资比例甚低。据央行货币政策执行报告的资料，2012年，直接融资占当年融资总额不足17%，与欧美国家平均60%比较，中国直接融资规模小，关键成因在于金融市场未能发挥应有的融资功能，功能显着不足。

过去3年，中国广义货币供应量大量膨胀，由70万亿元急增至去年11月近108万亿元。基于以银行贷款或间接融资为主的市场结构，M2增长率势必很高，因通过银行贷款的间接融资，新贷款同时也创造新存款，其乘数效果相应增加货币的供应量。控制M2膨胀的速度，确实需要积极提高直接融资的比例。

证监会加快落实新股发行体制改革，释放与发挥股市的直接融资功能，协助企业发展，并为居民提供财富管理的投资渠道，若A股市场无法完成这些功能和任务，则中国经济的结构调整，成效相信也有限。

获发批文上市的11家企业，目前已发出招股书的其中5家，讯息披露明显较以往的详尽，包括说明股利分配政策等；从路演到挂牌，最快2周内可以完成，其后亦将有82家企业陆续获得批文，短期对A股难免造成一定压力。

基于新股发行「市场化」定价，讯息披露亦有法律条文隐性保证，讯息不对称风险减少，使新发行股票的价值相对较高，今次重启IPO，对A股市场带有一定的「汰劣留优」成分，至于能否慢慢恢复小投资者对市场的信心，关键在于监管机构能否彻底走出惯性行政干预的影子，让供求机制和价格讯号去有效配置金融资源。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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