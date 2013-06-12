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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 13:20 BJT

香港新股：合和香港房地产推迟在香港举行IPO--华尔街日报

路透香港6月12日 - 华尔街日报周二在其网站引述知情人士报导，合和香港房地产 已经推迟在香港举行首次公开发行(IPO)的计划。

报导称，合和实业 旗下的合和香港房地产原本计划周三对IPO定价，6月19日上市交易，不过由于市况不利，该公司决定推迟举行IPO，成为不到一个月来第二宗推迟的IPO案。

香港金融市场周三逢假期休市。香港股市恒生指数 已自5月高位下跌逾9%，年内下跌5.7%，目前徘徊在11月以来最低水准。

合和香港房地产于5月30日启动IPO交易，发行3.4亿新股，发行指导价区间为每股15.30-17.80港元，集资额可能达60.5亿港元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王冠中)

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