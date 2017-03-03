中国证券：新疆地区企业IPO享受绿色通道，上证所已加大服务力度

路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。

上证所官方微博称，目前新疆地区在会审核的拟上市企业有三家，进入上市辅导备案阶段的企业有19家。除此之外，当地尚有不少具有上市意向的民生及军工等产业的企业，上交所正在进行深入的摸底调研。

据国内媒体此前报导，符合条件的新疆企业首发上市、新三板挂牌享受“即报即审、审过即发”绿色通道政策，适用范围包括：1，注册地和主要生产经营地均在新疆且开展生产经营满三年、缴纳所得税满三年企业；2，注册地在新疆并承诺上市后不变更注册地，且满足下列条件之一的企业：最近一年在新疆缴纳所得税不低于2,000万元人民币；或者迁址新疆后，企业新聘用新疆当地户籍员工不低于200人；或者热心新疆扶贫公益事业，对新疆贫困地区县（乡）等捐款2,000万元现金以上用于脱贫攻坚，改善民生。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)