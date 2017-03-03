中国证券：新疆地区企业IPO享受绿色通道，上证所已加大服务力度

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
上证所官方微博称，目前新疆地区在会审核的拟上市企业有三家，进入上市辅导备案阶段的企业有19家。除此之外，当地尚有不少具有上市意向的民生及军工等产业的企业，上交所正在进行深入的摸底调研。
据国内媒体此前报导，符合条件的新疆企业首发上市、新三板挂牌享受“即报即审、审过即发”绿色通道政策，适用范围包括：1，注册地和主要生产经营地均在新疆且开展生产经营满三年、缴纳所得税满三年企业；2，注册地在新疆并承诺上市后不变更注册地，且满足下列条件之一的企业：最近一年在新疆缴纳所得税不低于2,000万元人民币；或者迁址新疆后，企业新聘用新疆当地户籍员工不低于200人；或者热心新疆扶贫公益事业，对新疆贫困地区县（乡）等捐款2,000万元现金以上用于脱贫攻坚，改善民生。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。