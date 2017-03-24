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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 09:07 BJT

欧洲个股：瑞士信贷考虑配股而非瑞士银行业务IPO来筹资--消息

路透法兰克福/伦敦3月23日 - 两名熟悉情况的消息人士向路透表示，瑞士信贷正在考虑透过累计投标(book building)的方式配售股票，而非出售其瑞士银行业务的少数股权来筹资。

瑞士信贷执行长谭天忠(Tidjane Thiam)上月表示，该银行正在考虑其他可替代瑞士银行业务首次公开发行(IPO)的方案。

“他们需要更多资金，”其中一位消息人士说，“他们意识到他们不需要让瑞士银行业务IPO就能做到这点。”

瑞士信贷未予置评。

该行股价周四收盘下跌1.95%，报14.56瑞郎。

第二位消息人士说，现在继续推进IPO的可能性较低，但相关团队继续从事这一项目，因为尚无正式决定，并称配股是另一个可能的选项。

通过加快累计投标，一家公司可以在很短时间内向机构投资者配股。

根据瑞士证券法，企业增加的股本若不到10%，则无需制定配股说明书。

拿瑞士信贷来说，这将使该行能够筹集到大约30亿瑞郎(30亿美元)(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
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