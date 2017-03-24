欧洲个股：瑞士信贷考虑配股而非瑞士银行业务IPO来筹资--消息

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透法兰克福/伦敦3月23日 - 两名熟悉情况的消息人士向路透表示，瑞士信贷正在考虑透过累计投标(book building)的方式配售股票，而非出售其瑞士银行业务的少数股权来筹资。
瑞士信贷执行长谭天忠(Tidjane Thiam)上月表示，该银行正在考虑其他可替代瑞士银行业务首次公开发行(IPO)的方案。
“他们需要更多资金，”其中一位消息人士说，“他们意识到他们不需要让瑞士银行业务IPO就能做到这点。”
瑞士信贷未予置评。
该行股价周四收盘下跌1.95%，报14.56瑞郎。
第二位消息人士说，现在继续推进IPO的可能性较低，但相关团队继续从事这一项目，因为尚无正式决定，并称配股是另一个可能的选项。
通过加快累计投标，一家公司可以在很短时间内向机构投资者配股。
根据瑞士证券法，企业增加的股本若不到10%，则无需制定配股说明书。
拿瑞士信贷来说，这将使该行能够筹集到大约30亿瑞郎(30亿美元)(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。