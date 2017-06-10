中国新股：证监会下发新一批八家企业IPO批文，募资总额至多25亿元

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月10日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批八家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过25亿元人民币。
据证监会官方微信，其中上交所主板四家，包括浙江百达精工、君禾泵业、浙江东尼电子和福建睿能科技。
深交所中小板两家，为深圳沃特新材料和深圳京泉华科技；深交所创业板两家，为江苏大烨智能电气和深圳富满电子集团。
证监会称，本次将有深圳沃特新材料和深圳京泉华科技等两家企业直接定价发行。上述八家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
中国证监会今年3月起基本维持每周下发10家企业IPO批文的节奏，但5月末开始减速，此前两周分别为七家和四家。路透本周稍早分析指出，证监会先后祭出减持新规及减缓新股发行节奏两道“救市”利器，但A股市场似乎仍无动于衷，继续维持弱势震荡，令不少投资者感叹“药不对症”。
证监会周五公布数据显示，截止5月19日，今年共审结IPO企业257家，其中，已核准的IPO企业188家；未通过发审会（被否决）的IPO企业24家；终止审查（申请撤回）的IPO企业45家。IPO审结通过率约为73.15%，未通过（包括终止审查和否决）率约为26.85%。（完） (发稿 张喜良; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为