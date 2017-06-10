中国新股：证监会下发新一批八家企业IPO批文，募资总额至多25亿元

路透上海6月10日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批八家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过25亿元人民币。

据证监会官方微信，其中上交所主板四家，包括浙江百达精工、君禾泵业、浙江东尼电子和福建睿能科技。

深交所中小板两家，为深圳沃特新材料和深圳京泉华科技；深交所创业板两家，为江苏大烨智能电气和深圳富满电子集团。

证监会称，本次将有深圳沃特新材料和深圳京泉华科技等两家企业直接定价发行。上述八家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

中国证监会今年3月起基本维持每周下发10家企业IPO批文的节奏，但5月末开始减速，此前两周分别为七家和四家。路透本周稍早分析指出，证监会先后祭出减持新规及减缓新股发行节奏两道“救市”利器，但A股市场似乎仍无动于衷，继续维持弱势震荡，令不少投资者感叹“药不对症”。