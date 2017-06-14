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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 10:26 BJT

香港新股：广州农商行IPO定价每股5.1港元，集资80.7亿港元--消息人士

路透香港6月14日 - 一名熟知交易的消息人士周三称，广州农村商业银行香港IPO（首次公开发售）招股价设定为5.1港元，集资80.7亿港元。

广州农商行为以资产计中国第五大农村商业银行，此前将招股价定价范围设于每股5.05-5.15港元之间，原来招股价区间为4.99-5.27港元，初步拟发售15.829亿股H股，其中一成为原来股东出售的旧股，其余为新股。

广州农商行将为香港今年以来集资额最大的一宗IPO，超过昨天上市的中国最大的生物制剂服务供应商--药明生物技术有限公司 39.8亿港元的集资规模。

广州农商行暂时未回覆路透有关其IPO定价的查询。（完） (编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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