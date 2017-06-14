香港新股：广州农商行IPO定价每股5.1港元，集资80.7亿港元--消息人士

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月14日 - 一名熟知交易的消息人士周三称，广州农村商业银行香港IPO（首次公开发售）招股价设定为5.1港元，集资80.7亿港元。
广州农商行为以资产计中国第五大农村商业银行，此前将招股价定价范围设于每股5.05-5.15港元之间，原来招股价区间为4.99-5.27港元，初步拟发售15.829亿股H股，其中一成为原来股东出售的旧股，其余为新股。
广州农商行将为香港今年以来集资额最大的一宗IPO，超过昨天上市的中国最大的生物制剂服务供应商--药明生物技术有限公司 39.8亿港元的集资规模。
广州农商行暂时未回覆路透有关其IPO定价的查询。（完） (编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为