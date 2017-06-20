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亚洲 | 2017年 6月 20日 星期二 15:29 BJT

《图表新闻》中国位列今年全球IPO榜首，美国和韩国紧随其后

路透6月20日 - 今年迄今，中国以186亿美元规模位居首次公开发行(IPO)排行榜之首，美国紧随其后。

中国证监会(CSRC)放松监管，吸引更多中国企业今年上市。

汤森路透数据显示，今年迄今有240家中国企业首次挂牌交易，数量是去年的三倍左右。

但新股供应增加导致大盘承压。

沪综指年初以来累计上涨1.2%，远不及MSCI明晟亚太地区(除日本)指数的上扬18.5%。

(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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